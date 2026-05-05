Ļaundari izmantojuši latviešu izcelsmes gleznotāja Staprāna darbus. Tēvs un meita ASV atzīst vainu vērienīgā mākslas darbu viltošanā
Poļu tēvs un meita ASV atzinuši savu vainu ilgstošā viltojumu shēmā, apkrāpjot mākslas galerijas un izsoļu namus un liekot tiem iegādāties slavenu mākslinieku, piemēram, Endija Vorhola, Benksija un Pablo Pikaso darbu viltojumus. Cietušo skaitā bija arī šogad 99 gadu vecumā aizsaulē aizgājušais latviešu izcelsmes ASV gleznotājs un rakstnieks Raimonds Staprāns.
Following an investigation by FBI New York, @USFWS, @Interior, and @EDNYnews, Erwin Bankowski and Karolina Bankowska pleaded guilty yesterday to wire fraud conspiracy and misrepresentation of Native American produced goods and products. Over the course of their scheme, the… pic.twitter.com/OAxGozw3Zp— FBI New York (@NewYorkFBI) April 29, 2026
Federālie prokurori paziņoja, ka 50 gadus vecais Ervins Bankovskis un 26 gadus vecā Karolīna Bankovska pasūtīja māksliniekam Polijā radīt vismaz 200 viltojumu, šādi apkrāpjot pircējus par vismaz 2 miljoniem dolāru, vēsta “Guardian”.
Viltojumu skaitā bija gan pasaulslavenu, gan mazāk pazīstamu mākslinieku darbi, no kuriem vislielāko peļņu krāpniekiem atnesa amerikāņu gleznotāja Ričarda Meihjū (1924-2024) darbs, kas izsoļu namā “DuMouchelles” pagājušā gada oktobrī tika pārdots par 160 000 dolāru. “DuMouchelles” pārstāvis sacīja, ka uzņēmums sadarbojies ar federālajām iestādēm, taču nav pilnvarots sniegt papildu komentārus par darījumu. Vairāki citi krāpnieku tīklos iekļuvušie izsoļu nami, tostarp “Bonhams”, “Phillips”, “Freeman’s” un “Antique Arena” vai nu atteicās komentēt, vai arī neatbildēja uz jautājumiem.
Papildus 1,9 miljonu dolāru kompensācijas maksāšanai un iespējamai deportācijai uz Poliju tēva un meitas noziedzīgajam duetam draud līdz pat 20 gadu ieslodzījums.
Abi tiesā atzina vainu un atvainojās par savu rīcību. Karolīna Bankovska tiesnesim sacīja, ka viņas “rīcība bija nepareiza, un es esmu vainīga”. Viņas advokāts norādīja, ka kliente jau ir iemaksājusi vairāk nekā 1 miljonu dolāru darījuma nodrošinājuma kontā. Savukārt viņas tēva advokāts uzsvēra, ka klients “diemžēl pieņēma briesmīgu lēmumu, cenšoties uzturēt savu ģimeni”.
Prokurori norādīja, ka tēvs un meita sāka pasūtīt viltojumus nenosauktam poļu māksliniekam 2020. gadā. Izmantojot antīku papīru, viņi arī viltoja zīmogus, ko pievienoja gleznām, izmantojot jau slēgtu galeriju nosaukumus, kurās attiecīgais mākslinieks teorētiski varētu būt izstādījis savus darbus. Drīz vien mākslas darbu tirdzniecība piesaistīja uzmanību. 2023. gada martā Raimonda Staprāna (1926-2026) pārstāvji uzzināja par izsolē piedāvāto viltoto gleznu “Triple Boats”. Dažas dienas pēc tam, kad pārstāvji sazinājās ar izsoļu namu, glezna tika pārdota pircējam par 60 000 dolāru, norādīja prokurori.
Ziņām par viltojumiem izplatoties mākslas pasaulē, eksperti šo shēmu raksturoja kā žanra klasiku. “Vienīgais neparastais šajā lietā ir tas, ka viltotāji tika pieķerti,” sacīja Ņujorkas Pilsētas universitātes mākslas noziegumu profesore Erina Tompsone. “Cilvēki bieži iedomājas mākslas pasauli kā izsmalcinātu vidi, kurā kultūras cilvēki vienkārši vēlas dalīties skaistas mākslas brīnumā. Jums ir jāpieņem, ka viltojumu ir daudz vairāk.”