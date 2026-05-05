Iveta Fjodorova (foto: Valsts policija)
112
Šodien 00:16
Meklē kopš 2. maija pazudušo, 2011. gadā dzimušo Ivetu Fjodorovu
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2011. gadā dzimušo Ivetu Fjodorovu, kura šī gada 2. maijā izgāja no savas dzīvesvietas Jēkabpilī un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums 160 cm, melnas krāsas mati. Bija ģērbusies ādas jakā, krekliņā, svārkos un baltas krāsas sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!