Lietuvas Varēnas rajonā nograndis sprādziens. Notikuma vietā strādā apjomīgs skaits operatīvo dienestu. VIDEO
Naktī uz pirmdienu Lietuvas Varēnas rajonā nograndis sprādziens. Notikuma vietā redzamas atlūzas, darbojas policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, Lietuvas bruņotie spēki kā arī uz notikuma vietu nosūtīts Gaisa spēku helikopters.
Kā vēsta ziņu portāls "LRT", vietējie iedzīvotāji sprādzienu izdzirdēja ap plkst.3.00 naktī, bet nākamajā dienā uz Lavīsa ezera tika atrastas metāla atlūzas. Jāpiebilst, ka iedzīvotāji par pamanīto ziņoja vien nākamajā dienā, norāda Lietuvas Ugunsdzēsības departaments.
"Plkst. 3.05 mani pamodināja drons, tas lidoja ļoti zemu virs mājas. Apmēram piecpadsmit sekundes vēlāk atskanēja milzīgs sprādziens. Tik skaļš, ka pat logi nodrebēja. Es izgāju ārā paskatīties, tomēr neko nemanīju," "LRT" atklāja kāds vietējais iedzīvotājs. "Nākamajā rītā es braucu skatīties, lai redzētu, kur objekts varētu būt. Trīs kilometrus tālāk, netālu no Lavīsa ezera krastā jau stāvēja policijas darbinieki un glābšanas dienests."
Tikmēr vietējā iedzīvotāja Mārīte medijam "Elta" pauda, ka "naktī saklausīja ļoti skaļu troksni, kas atgādināja pērkona dārdoņu". Viņa norāda, ka vēlāk no medijiem uzzinājusi, ka skaņu, iespējams, izraisījis, avarējis drons, un pauž, ka viņu notikušais ir satraucis.
Medijs "LRT" arī publicējis kādu video, kas filmēts naktī. Tajā dzirdams lidojoša objekta troksnis, kas pēc mirkļa pāraug sprādzienā. Tāpat video redzams zibsnis, kas izgaismo horizontu sprādziena brīdī. Kā medijam norāda kāda valsts militārpersona, lidojuma troksnis līdzinās skaņai, ko lidojuma laikā rada "Shahed" drons.
Lithuanian authorities are investigating a possible drone crash near the country's border with Belarus pic.twitter.com/ASfI7QW5XI— LRT English (@LRTenglish) March 23, 2026
"Pēc provizoriskiem datiem, objekts, kas, visticamāk, ir drons, aizvadītajā naktī šķērsoja Lietuvas robežu un nokrita Varēnas rajonā, netālu no Lavīsa ezera," norādīts Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra izplatītā paziņojumā.
Lietuvas varas iestādes ir aktivizējušas plānu “Skydas” – standarta ārkārtas reaģēšanas protokolu, ko izmanto gadījumos, kad iesaistītas sprāgstvielas vai bīstami priekšmeti. Par notikušo uzsākta izmeklēšana. Varēnas rajons atrodas netālu no robežas ar Baltkrieviju.