Lietuvas armija nepamanīja drona ielidošanu valstī
Lietuvas bruņotie spēki paziņojuši, ka objektu, kas naktī uz pirmdienu, 23. martu, eksplodēja Lietuvas Varēnas rajonā, nav fiksējuši debesu novērošanas radari.
"Varam apstiprināt, ka šādu marķējumu nav fiksējuši Lietuvas Bruņoto spēku galvenie radari, kas uzrauga valsts gaisa telpu. Gaisa spēki pašlaik vēl pārbauda datus," žurnālistiem pirmdien norādīja Lietuvas bruņoto spēku pārstāvis majors Gintauts Ciunis, norādot, ka šī iemesla dēļ arī nav zināms, no kuras puses drons lidojis. "Protams, mēs atrodamies ļoti tuvu Baltkrievijas robežai," viņš skaidroja. "Lai gan mēs vēl neesam veikuši izmeklēšanu, visticamākais pieņēmums ir, ka tas nācis no šīs valsts."
"Ko radars redz un ko neredz, kāpēc tas to redz vai neredz – atsevišķa tēma, kas ir diezgan sensitīva, un, protams, arī mūsu ienaidnieks ļoti vēlētos redzēt šo informāciju, tāpēc mēs neiedziļināsimies detaļās," pauda Ciunis.
Runājot par to, vai izdevies objektu identificēt, majors skaidroja, ka visticamāk tas esot drons. "Pie ezera redzamā bedre ir ļoti līdzīga sprādziena radītajai bedrei, tāpēc mēs varam pieņemt, pārāk neiedziļinoties, ka valstī nokritušais objekts varētu būt bijis drons," norādīja majors.
Tāpat viņš norādīja, ka notikuma vietā nav atrastas sprāgstvielas, tomēr Ciunis uzsver, ka tas nenozīmē, ka tās tur nav bijušas. Majors norāda, ka notikuma vietā ir atrasts iekšdedzes dzinējs, kā arī metāla un plastmasas daļas, un uzsvēra, ka izmeklēšana turpinās.
Lithuanian authorities are investigating a possible drone crash near the country's border with Belarus pic.twitter.com/ASfI7QW5XI— LRT English (@LRTenglish) March 23, 2026
Jau ziņots, ka naktī uz pirmdienu Lietuvas Varēnas rajonā nogranda sprādziens. Notikuma vietā bija redzamas atlūzas, darbojās policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, Lietuvas bruņotie spēki kā arī uz notikuma vietu tika nosūtīts Gaisa spēku helikopters. Kā vēsta ziņu portāls "LRT", vietējie iedzīvotāji sprādzienu izdzirdēja ap plkst.3.00 naktī, bet nākamajā dienā Lavīsa ezera tuvumā tika atrastas metāla atlūzas.