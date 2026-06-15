VIDEO: Krievijā nogāzies bumbvedējs Tu-22M3
Krievijas Irkutskas apgabalā nogāzies stratēģiskais bumbvedējs Tu-22M3, liecina Krievijas Aizsardzības ministrijas sniegtā informācija. Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā lidaparāts krīt zemē, bet pēc tam avārijas vietā paceļas dūmu mutulis.
"Apkalpe katapultējās. Pilotu dzīvībai un veselībai draudi nav. Uz zemes nav postījumu. Lidmašīna veica lidojumu bez kaujas munīcijas," paziņoja ministrija.
Irkutskas apgabala gubernators Igors Kobzevs paziņoja, ka avārijas iemesls varētu būt problēmas ar dzinējiem. Pirms tam Kobzevs pavēstīja, ka četri apkalpes locekļi nogādāti slimnīcā, trīs no viņiem - ar vieglām traumām, viens - ar vidēji smagām traumām.
Tu-22M3 ir modernizēta padomju lidmašīnas Tu-22M versija, kas paredzēta jūras un sauszemes mērķu iznīcināšanai attālumā līdz 2200 km no bāzes lidlaukiem, izmantojot vadāmas raķetes un aviācijas bumbas.
Krievija aktīvi izmanto šos bumbvedējus uzbrukumos Ukrainai, tostarp ar raķetēm H-22 un "Kinžal".
2024. gada aprīlī šāds lidaparāts avarēja Stavropoles apgabalā. Ukraina toreiz paziņoja, ka Tu-22M3 tika notriekts, pateicoties Galvenās izlūkošanas pārvaldes un Ukrainas gaisa spēku kopīgajam darbam.