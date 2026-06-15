Šausminošs atradums Polijā: ārstes īpašumā atrod 34 nedzimušu bērnu mirstīgās atliekas
Privātā teritorijā netālu no Polijas pilsētas Žešovas atklāts šokējošs atradums - 34 nedzimušu bērnu mirstīgās atliekas, medicīniskie atkritumi un iznīcināti dokumenti.
Saistībā ar notikušo aizturēta bijusī īpašuma saimniece – 57 gadus veca patoloģe, kas identificēta ar vādu Magdalēna H. Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju sieviete strādājusi vairākās Žešovas slimnīcās, bet pēdējā laikā bijusi nodarbināta ārstniecības iestādē Zamostē. Viņa tika aizturēta ceļā uz darbu.
Sievietei izvirzītas apsūdzības par līķu apgānīšanu un bīstamo atkritumu atstāšanu neatļautā vietā. Par šādiem noziegumiem Polijā var piespriest līdz pat 12 gadu ilgu cietumsodu.
Prokuratūra norāda, ka aizdomās turētā persona savu vainu noziegumos pagaidām nav atzinusi. Vienlaikus viņa izmeklētājiem apstiprinājusi, ka uz savu īpašumu vedusi un tur aprakusi nedzimušu bērnu mirstīgās atliekas un medicīniskos atkritumus.
Pēc prokuratūras lūguma tiesa noteikusi sievietei apcietinājumu uz trim mēnešiem – līdz 10. septembrim. Izmeklēšana turpinās, un amatpersonas skaidro, kādos apstākļos mirstīgās atliekas un medicīniskie atkritumi nonākuši privātajā teritorijā.