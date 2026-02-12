"Lufthansa" darbinieku streika dēļ simtiem atceltu reisu un tūkstošiem iestrēgušu pasažieru
Pilotu un stjuartu streika dēļ ceturtdien atcelti vairāki simti Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" reisu.
Lidsabiedrība paziņojusi, ka arodbiedrību "Vereinigung Cockpit" un UFO rīkotie streiki izraisījuši plašu lidojumu atcelšanu, bet konkrētu skaitu nenorādīja.
"Lufthansa" cenšas pārreģistrēt pasažierus uz partneraviokompāniju un citu "Lufthansa" grupas lidsabiedrību reisiem. Streika ilgums ir 24 stundas, tam paredzēts beigties pusnaktī.
Arodbiedrības izsludinājušas streiku, jo sarunās nespēj vienoties par pensionēšanās nosacījumiem "Lufthansa" un kravu aviokompānijas "Lufthansa Cargo" pilotiem, savukārt stjuarti vēlas panākt sarunas par darba koplīgumu slēgšanu.
"Lufthansa" grupā ietilpst arī Austrijas nacionālā lidsabiedrība "Austrian Airlines", Šveices nacionālā aviokompānija "Swiss", Beļģijas nacionālā lidsabiedrība "Brussels Airlines", Itālijas nacionālā aviokompānija "ITA Airways" un Vācijas zemo cenu lidsabiedrība "Eurowings".
"Lufthansa" pieder arī 10% Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" akciju.