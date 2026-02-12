"Lufthansa" darbinieku streika dēļ simtiem atceltu reisu un tūkstošiem iestrēgušu pasažieru
foto: dpa/picture-alliance
Streika dēļ atcelti simtiem "Lufthansa" reisu.
Pasaulē

"Lufthansa" darbinieku streika dēļ simtiem atceltu reisu un tūkstošiem iestrēgušu pasažieru

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Pilotu un stjuartu streika dēļ ceturtdien atcelti vairāki simti Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" reisu.

"Lufthansa" darbinieku streika dēļ simtiem atceltu...

Lidsabiedrība paziņojusi, ka arodbiedrību "Vereinigung Cockpit" un UFO rīkotie streiki izraisījuši plašu lidojumu atcelšanu, bet konkrētu skaitu nenorādīja.

"Lufthansa" cenšas pārreģistrēt pasažierus uz partneraviokompāniju un citu "Lufthansa" grupas lidsabiedrību reisiem. Streika ilgums ir 24 stundas, tam paredzēts beigties pusnaktī.

Arodbiedrības izsludinājušas streiku, jo sarunās nespēj vienoties par pensionēšanās nosacījumiem "Lufthansa" un kravu aviokompānijas "Lufthansa Cargo" pilotiem, savukārt stjuarti vēlas panākt sarunas par darba koplīgumu slēgšanu.

"Lufthansa" grupā ietilpst arī Austrijas nacionālā lidsabiedrība "Austrian Airlines", Šveices nacionālā aviokompānija "Swiss", Beļģijas nacionālā lidsabiedrība "Brussels Airlines", Itālijas nacionālā aviokompānija "ITA Airways" un Vācijas zemo cenu lidsabiedrība "Eurowings".

"Lufthansa" pieder arī 10% Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" akciju.

Tēmas

airBalticVācijaAustrijaLufthansa

Citi šobrīd lasa