Aviokompānija "Lufthansa" gatavo negaidītas izmaiņas, kas skars visus pasažierus
Vācijas aviokompānija "Lufthansa" paziņojusi par plāniem atjaunināt savu "Airbus A320" lidmašīnu interjeru. Pavasarī reģionālās lidmašīnas iegūs jaunas sēdvietas un modernus risinājumus, kas mainīs ceļojumu pieredzi gan uz labo, gan slikto pusi.
"Lufthansa" lidmašīnās parādīsies vairākas ilgi gaidītas ērtības. Katrs krēsls būs aprīkots ar USB portiem uzlādei, kas ļaus turēt telefonus un planšetdatorus uzlādētus visā lidojuma laikā.
Sēdvietu atzveltnēs tiks iebūvēti īpaši turētāji ērtai ierīču lietošanai. Bagāžas plaukti kļūs par 40 procentiem ietilpīgāki, kas atvieglos rokas bagāžas ievietošanu, savukārt galvas balsti iegūs jaunu formu, nodrošinot labāku atbalstu.
Tomēr, kā ziņo portāls "Travel-dealz", papildus ērtības novedīs pie mazākas vietas kājām. Sēdvietu skaits lidmašīnā palielināsies no 168 līdz 180.
Lai palielinātu salonā esošo vietu skaitu, tualetes tiks pārceltas uz lidmašīnas aizmuguri, samazinot to platību. Salona aizmugurē attālums starp sēdvietām dažos rindu segmentos tiks samazināts no 76 līdz 71 centimetriem.
Pēc "Lufthansa" pārstāvju teiktā, jaunie izmēri atbilst mūsdienu standartiem un ir saskaņoti ar jaunākiem "Airbus A320neo" lidaparātiem. Attālums starp krēsliem svārstās no 81,3 līdz 71,1 centimetrim.
Ergonomiskie uzlabojumi atzveltnē pievienos apmēram 2,5 centimetrus vietas ceļgaliem, daļēji kompensējot sēdvietu saspiestību.
Eiropas aviokompānijās attālums starp krēsliem, kas ir tikai 71 centimetrs, ir reti sastopams. Parasti šo risinājumu izmanto tikai zemo cenu aviokompānijas, piemēram, "Wizz Air" vai "EasyJet".
"Lufthansa" meitasuzņēmums "Eurowings" izmanto līdzīgu blīvu sēdēšanas kārtību aizmugurē savos "A320neo" lidaparātos aiz ārkārtas izejām pie spārniem.