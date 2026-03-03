Pieaugušie atgriežas bērnībā: "kidulting" trends iekaro pasauli
Stress un spriedze mudinājusi daudzus pieaugušos atgriezties pie lietām, kas kādreiz sagādāja komfortu un mieru.
Šo tendenci dēvē par "kidulting" vai "kidaudulting" — sociālajos tīklos cilvēki rāda, ka atsākuši spēlēt galda spēles un vecās iemīļotās videospēles, piemēram, "The Sims 2", skatīties mīļākās multfilmas, lasīt komiksus, kolekcionēt "Pokémon" kārtis, "Lego" komplektus un citas rotaļlietas. "TikTok" satura veidotāji publicē video, kuros demonstrē savus 2000. gadu iedvesmotos tērpus.
Arī globālie zīmoli sākuši laist tirgū inovatīvus produktus, kas paredzēti tā dēvētajiem "kidult" pircējiem. Rotaļlietu uzņēmumi aktīvi uzsver, ka rotaļlietas nav domātas tikai bērniem.
@combobulatedgames Fatigue is kicking my arse today so I thought I'd share our current display with you all #Lego #legotok #AFOL #toycollection #Kidult ♬ You Spin Me Round (Like a Record) - Dead Or Alive
"US Chamber" ziņo, ka 2025. gada aprīlī rotaļlietu ražotājs "Mattel" publicēja globālu pētījumu, kas liecina, ka 94 % cilvēku uzskata rotaļāšanos par svarīgu, 87 % apgalvo, ka tā var palīdzēt risināt izolācijas un vientulības problēmas, bet 79 % uzskata, ka rotaļājoties iespējams pārvarēt sociālās atšķirības.
"Barclays" veiktais pētījums liecina, ka 17 % respondentu uzskata — spēlēšanās ar rotaļlietām un spēļu spēlēšana mazina stresu un palīdz aizbēgt no realitātes, savukārt 16 % to uzskata par pozitīvu alternatīvu laika pavadīšanai pie telefona.
"US Chamber" pērn vēstīja, ka pieaugušie katru gadu tērē miljardiem dolāru rotaļlietām, spēlēm un kolekcionējamiem priekšmetiem, un paredzams, ka šie izdevumi turpinās pieaugt.
Ārzemēs ir vietas, kur pieaugušie var atkal atgriezties bērnībā
Anglijā "David Lloyd" trenažieru zālē tiek piedāvāti "kidulting" treniņi. CBS ziņo, ka tie atgādina jautras sporta stundas. Treniņu laikā, piemēram, spēlē ķerenes un rotaļājas ar krāsainu izpletni, cenšoties noturēt bumbiņu, lai tā nenokristu zemē. Galvenā ideja šādiem treniņiem ir izklaidēt cilvēkus, likt pasvīst un uz mirkli atgriezties bērnībā. Treniņiem nav jābūt nopietniem tikai tāpēc, ka esam izauguši.
Amsterdamā "Wondr" ir vieta, kur var iegremdēties rozā ar maršmeloviem piepildītajā baseinā, rakstīt uz sienām, ļaut savam iekšējam bērnam iztrakoties.
Psihologi uzskata, ka nodarbošanās ar nostalģiskām aktivitātēm, kuras iepriecina iekšējo bērnu, uzlabo garastāvokli un labvēlīgi ietekmē garīgo veselību.
Psihologs un vadošais eksperts nostalģijas jomā Dr. Klejs Rautledžs (Dr. Clay Routledge) norāda: "Kad cilvēki piedzīvo stresu, trauksmi, skumjas, vientulību vai citas nepatīkamas sajūtas, nostalģiskas atmiņas palīdz viņiem ieraudzīt plašāku ainu," viņš saka, ziņo "New Humanist".
Viņa pētnieciskais darbs atklājis, kā skatīšanās pagātnē ietekmē cilvēku garīgo stāvokli. Viņš kopā ar kolēģiem pēc veiktās aptaujas secināja, ka pieaugušie ASV visās vecuma grupās savas nostalģiskās atmiņas uzskata par mierinājuma un iedvesmas avotu, kā arī par ceļvedi.
@neekosquishy Keeping my inner child alive one plush at a time 🤭🧸💗 #plushies #squishmallows #buildabear #plush #innerchild @Build-A-Bear Workshop @Squishmallows @Jazwares @Morisaka Global ♬ Living In The Sunlight - Spongebob
"Šķietami virspusēja vēlme iegādāties kādas lietas patiesībā var atspoguļot centienus veidot nostalģisku vidi, kas palīdz cilvēkiem konstruktīvā veidā saistīties ar savu pagātni. Jā, daļa no tā ir vienkārši izklaide, bet, manuprāt, tas ir arī kaut kas dziļāks," norāda Rautledžs.
Ir arī pierādījumi, ka nostalģiskas aktivitātes var palīdzēt cilvēkam atjaunot saikni ar sevi un apkārtējiem, veicinot radošumu, vairojot optimismu, kā arī sekmējot personīgo izaugsmi.