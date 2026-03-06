Krievija ierosina NATO aktivizēt pret Ukrainu alianses līguma 5. pantu
Ukrainas un Krievijai draudzīgās Ungārijas konfliktā iesaistījies Kremlis, iesakot NATO kopīgi vērsties pret Ukrainu, kurā krievu okupanti jau piekto gadu turpina asiņaino invāziju.
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs izteicies, ka NATO derētu aktivizēt sava dibināšanas līguma 5. pantu, kas nosaka, ka uzbrukums vienai vai vairākām dalībvalstīm ir pielīdzināms uzbrukumam visai aliansei.
Jau nākamajā rītā Kremļa galma žurnālists Pāvels Zarubins savā “Telegram” kanālā publicēja savu sarunu ar Putina runasvīru Peskovu, kurš ieteica NATO reaģēt uz Ukrainas prezidenta draudiem savas dalībvalsts vadītājam. “Vajag pielietot NATO 5. pantu,” smīkņādams paziņoja Peskovs. “Jā, jā, jā,” lišķīgi piebalsoja Zarubins.
Uzreiz pēc tam Peskovs pārgāja pie iecienītās tēmas par to, ka Ukrainas stāvoklis ir bezcerīgs, krievu armija braši iet uz priekšu, laiks padoties. “Kijivas režīms jūtas nekomfortabli, mēs virzāmies uz priekšu, dinamika ir skaidra un labi zināma visiem speciālistiem,” stāstīja Peskovs, kaut gan pērn visa gada laikā krievu okupantiem izdevies ar milzīgiem dzīvā spēka zaudējumiem sagrābt niecīgas teritorijas, par spīti tam, ka ASV faktiski pārtrauca militārās piegādes Ukrainai, un četru gadu laikā krievu kontrolē tā arī nav nonācis neviens apgabala centrs. Kremļa runasvīrs piebilda, ka Ukrainai esot “lieliski zināms, kas jādara”, lai karš tiktu pārtraukts, proti, jāpieņem krievu prasības.
Tuvojoties 12. aprīlī paredzētajām Ungārijas parlamenta vēlēšanam, kur viņa partijai draud varas zaudēšana, Orbāns turpina naidīgo retoriku pret Ukrainu. Šoreiz viņš nosolījās lietot spēku pret Ukrainu, lai to piespiestu atjaunot netraucētas Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu “Družba”, bet Zelenskis pauda cerību, ka “viens cilvēks” beidzot pārtrauks bloķēt 90 miljardu eiro Eiropas Savienības aizdevumu Ukrainai, pretējā gadījumā viņš varētu nodot šīs personas adresi Ukrainas karavīriem, kuri ar viņu “parunās paša valodā”.
“Mēs uzvarēsim. Un mēs uzvarēsim ar spēku. Mums ir politiski un finanšu instrumenti, un ar tiem mēs piespiedīsim viņus bez nosacījumiem, un vēlams pēc iespējas ātrāk, atjaunot naftas cauruļvada “Družba” darbību,” paziņoja Orbāns. “Es vēlos skaidri pateikt, ka šeit mēs uzvarēsim, un mēs uzvarēsim ar spēku. Es neslēgšu nekādas vienošanās, nebūs nekādu kompromisu. Mēs viņus uzvarēsim. Mēs pārrausim naftas blokādi. Mēs piespiedīsim ukraiņus atjaunot piegādes. Nevis ar biznesu, nevis ar vienošanos, nevis ar kompromisu, bet ar spēku.”
Uz Zelenska reakciju nebija ilgi jāgaida. “Mēs ceram, ka viens cilvēks ES nebloķēs 90 miljardus eiro — vai vismaz tā pirmo daļu— lai Ukrainas karavīri saņemtu viņiem nepieciešamos ieročus,” paziņoja Zelenskis. “Pretējā gadījumā mēs vienkārši nodosim šīs personas adresi mūsu bruņotajiem spēkiem — mūsu puiši var viņam piezvanīt un parunāt ar viņu savā valodā.”
Naftasvads “Družba”, kas Krievijas jēlnaftu piegādā Kremļa uzticamākajām partnerēm ES un NATO Ungārijai un Slovākijai, nedarbojas kopš janvāra beigām, kad Krievijas raķešuzbrukumi sabojāja enerģētikas infrastruktūru Ukrainas rietumos, apgalvo Ukraina. Savukārt Ungārija un Slovākija apsūdz Ukrainu par tīšu tranzīta apturēšanu Krievijas sabiedrotajām.
23. februārī Ungārija uzlika veto ES 20. sankciju paketei pret Krieviju un arī bloķēja minēto aizdevumu. Par Ungārijas nostāju informēta persona laikrakstam “Kyiv Independent” norādīja, ka Orbāna valdība ir apņēmības pilna “norakt” jebkādu palīdzību Ukrainai līdz “Družbas” piegāžu atjaunošanai.
Savukārt Zelenskis paziņoja, ka neatbalsta naftasvada darbības atjaunošanu. “Godīgi sakot, es to neatjaunotu. Tā ir mana nostāja,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka šo viedokli jau paudis Eiropas līderiem un ES amatpersonām. “Tā ir Krievijas nafta.” Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai negrasās dot priekšroku Krievijas jēlnaftas piegādēm, kamēr pati cieš no Krievijas agresijas.