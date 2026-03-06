Francija nosūtījusi uz Vidusjūru helikopteru bāzes kuģi.
Pasaulē
Šodien 20:16
Karam Tuvajos Austrumos saasinoties, Francija nosūta vēl vienu kuģi uz Vidusjūru
Reaģējot uz karu Tuvajos Austrumos, Francija nosūtījusi helikopteru bāzes kuģi uz Vidusjūru, piektdien paziņojusi Francijas armija.
Armijas preses pārstāve skaidroja, ka šāds lēmums pieņemts, lai Tuvo Austrumu krīzes kontekstā stiprinātu Francijas bruņoto spēku klātbūtni reģionā.
Francija šonedēļ nolēma nosūtīt uz Vidusjūru arī savu lidmašīnu bāzes kuģi un fregati.
Arī 2024. gadā, kad Izraēla karoja ar Libānas šiītu teroristu grupējumu "Hizbollah", Francija nosūtīja līdzīgu kuģi uz Libānas piekrasti kā piesardzības pasākumu, lai vajadzības gadījumā palīdzētu ar repatriāciju.
ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.
Izraēla uzbrūk arī Irānas sabiedrotā grupējuma "Hizbollah" mērķiem Libānā.