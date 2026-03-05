Pirms jaunās F-1 sezonas problēmas māc "Aston Martin". Jaunie dzinēji var izraisīt nopietnas kaites pilotiem
"Aston Martin" vienības piloti Lenss Strols un Fernando Alonso svētdien, visticamāk, nevarēs pabeigt Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta pirmā posma sacīksti, ceturtdien paziņoja komandas vadītājs Adrians Ņūvijs.
Šajā nedēļas nogalē sāksies jaunā F-1 sezona, pirmajam posmam norisinoties Austrālijā Melburnas trasē. Tā sāksies ar jauniem noteikumiem, īpaši jau ap formulu tehniskajām komponentēm. Līdz ar izmaiņām formulas ir nedaudz mazākas, vieglākas, vairs nav DRS sistēmas un daudz kā cita. Tām ir arī jauni dzinēji un līdz šim lielākās nepatikšanas aprast ar tiem bijuši "Aston Martin" komandai.
Ņūvijs atklāja, ka "Aston Martin" automašīnu jaunie "Honda" dzinēji rada tik spēcīgas vibrācijas, ka tas var izraisīt pilotiem paliekošus nervu bojājumus rokās un plaukstās. Viņš norādīja, ka piloti, visticamāk, nevarēs aizvadīt pat pusi no 58 apļus garās sacīkstes, un viņu automašīnā pavadītais laiks tiks ierobežots līdz brīdim, kad tiks rasts risinājums dzinēja izraisītajām vibrācijām.
"Fernando jūt, ka viņš var nobraukt ne vairāk kā 25 apļus pirms riskēšanas tikt pie nervu bojājumiem. Lenss uzskata, ka nevar aizvadīt vairāk kā 15 apļus," piebilda komandas vadītājs. Šosezon paredzēti 24 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".