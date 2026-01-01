HUR: "Krievu Brīvprātīgo korpusa" vadītājs Deniss Kapustins ir dzīvs
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) ceturtdien paziņoja, ka Deniss Kapustins, “Krievu brīvprātīgo korpusa” (RDK) dibinātājs, kurš pagājušajā nedēļā tika pasludināts par mirušu, patiesībā ir dzīvs, vēsta “The Kyiv Post”.
Jau ziņots, ka “Krievu brīvprātīgo korpuss” iepriekš paziņoja, ka 41 gadu vecais Kapustins gājis bojā 27. decembrī nakts laikā Zaporižjas sektorā kaujas misijas laikā. Sākotnējais iemesls tiek uzskatīts par FPV drona triecienu.
1. janvārī HUR platformā “Telegram” pavēstīja, ka Krievijas specdienestu operācija, kuras mērķis bija Kapustina slepkavība un par kuru tika solīta 500 000 ASV dolāru atlīdzība, ir veiksmīgi izjaukta. Pārvalde norādīja, ka tai izdevies iegūt šo summu, kas bija paredzēta Kapustina “likvidēšanai”, un ka līdzekļi tiks izmantoti Ukrainas dronu spēju stiprināšanai cīņā pret Krievijas spēkiem.
HUR uzsvēra, ka Kapustina nogalināšanu — viņš tiek uzskatīts par Krievijas diktatora Vladimira Putina “personīgo ienaidnieku” — bija pasūtījuši “agresorvalsts Krievijas specdienesti, kas šī nozieguma izpildei atvēlēja pusmiljonu dolāru”.
Tāpat tika norādīts, ka īpaša operācija, kas ilga vairāk nekā mēnesi, veiksmīgi maldināja Krievijas izlūkdienestus, liekot tiem noticēt, ka Kapustins ir miris.
HUR paziņoja, ka ir identificēts iesaistīto personu loks, tostarp Krievijas specdienestu pasūtītāji un slepkavības izpildītāji.
Tiek ziņots, ka pašlaik RDK komandieris atrodas Ukrainas teritorijā un gatavojas turpināt uzticēto uzdevumu izpildi.
Kapustins, pazīstams arī kā Deniss Ņikitins un ar kaujas pseidonīmu "WhiteRex", nodibināja galēji labējo Krievu brīvprātīgo korpusu Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākumā 2022. gadā. Viņš ir viens no pazīstamākajiem pret Kremli noskaņotajiem Krievijas pilsoņiem, kas karo Ukrainas pusē, taču ir pretrunīgi vērtēta personība.