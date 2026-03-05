Valdībā šodien lemj par naudas piešķiršanu repatriācijas reisiem no Tuvo Austrumu reģiona
Valdība ceturtdienas vakarā lemj par finansējuma piešķiršanu Latvijas valstspiederīgo repatriācijas reisiem no Tuvo Austrumu reģiona, paziņojusi premjere Evika Siliņa (JV).
"Drošības situācija reģionā ir mainīga, tāpēc rīkojamies operatīvi, lai nodrošinātu mūsu valstspiederīgo atgriešanos mājās," vietnē "X" uzsver premjere, norādot, ka sasaukusi valdības ārkārtas sēdi.
Ministru kabineta sēde aptaujas kārtībā plānota līdz plkst. 17, informēja Valsts kancelejā.
Jau vēstīts, ka naudu Latvijas valstspiederīgo atgriešanās reisiem no Tuvo Austrumu reģiona plānots ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, liecina Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotā rīkojuma projekta anotācija.
ĀM un Satiksmes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts paredz piešķirt līdzekļus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu Latvijas valstspiederīgo atgriešanos no Tuvo Austrumu reģiona. Rīkojuma projekts paredz "airBaltic" repatriācijas reisu no Tuvo Austrumu reģiona, kā arī nepieciešamības gadījumā valstspiederīgo evakuāciju ar sauszemes transportu uz kaimiņvalstīm.
Anotācijā akcentēts, ka precīzu finansējuma apmēru patlaban nav iespējams noteikt, jo nav apzinātas visas personas, kurām būs nepieciešams izmantot valsts piedāvāto izceļošanu.
Aprēķinos norādīts, ka vienā lidmašīnā var vest aptuveni 150 personas, vienas personas transporta izdevumi varot sasniegt aptuveni 1000 eiro, kas kopā veido ap 150 000 eiro par vienu reisu. Sauszemes transporta izmaksas varētu būt 2000 eiro par vienu reisu.
Prioritāri tiktu atbalstīta mazaizsargāto personu - ģimeņu ar bērniem, nepilngadīgo, kā arī personu ar veselības un kustību traucējumiem - evakuācija.
Konsulārajā reģistrā līdz 4. martam reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Situācija reģionā izveidojās pēc tam, kad 28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Irāna veica pretuzbrukumus Izraēlai un vairākām Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes vai bruņotie spēki - AAE, Bahreinai, Kataram, Kuveitai, Irākai, Jordānijai un Saūda Arābijai, kā arī Kiprai. Vairākas valstis slēdza savas gaisa telpas. 4. martā sākās to daļēja, bet ne pilnīga atvēršana.