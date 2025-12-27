Traģiskas ziņas no frontes: Zaporižjā gājis bojā "Krievu Brīvprātīgo korpusa" vadītājs Deniss Kapustins
"Krievu Brīvprātīgo korpuss" (RDK) ir paziņojis par sava komandiera Denisa Kapustina nāvi. Pazīstamais kaujinieks ar izsaukuma signālu "WhiteRex" gājis bojā kaujas misijas laikā.
"Krievu Brīvprātīgo korpuss" (RDK), kas cīnās Ukrainas pusē, ir paziņojis par sava komandiera Denisa Kapustina nāvi, kas pazīstams ar izsaukuma signālu "WhiteRex". Saskaņā ar RDK informāciju, viņš gājis bojā nakts laikā Zaporižjas sektorā kaujas misijas laikā. Sākotnējais iemesls tiek uzskatīts par FPV drona triecienu. Sīkāku informācija par incidentu tiek solīts sniegt vēlāk, un pašlaik tiek skaidroti apstākļi. Korpusa paziņojumā uzsvērts, ka Kapustins gājis bojā kā īsts komandieris frontes līnijās, un "krievijas brīvprātīgo korpuss" jau ir solījis atriebt viņa nāvi. Kaujinieki uzsvēra, ka viņa mantojums turpināsies.
Deniss Kapustins bija viena no "krievu brīvprātīgo korpusa" atpazīstamākajām personām, baudot lielu mediju uzmanību un autoritāti frontes karavīru vidū. Iepriekš intervijā viņš teica, ka dzimis Maskavā, bet lielu daļu savas dzīves pavadījis ārpus Krievijas. Viņš dzīvojis Eiropā kopā ar vecākiem un mācījies Nīderlandē un Vācijā. Viņš teica, ka tieši šī pieredze veidoja viņa kritisko skatījumu uz Krievijas politisko sistēmu.
2014. gadā Kapustins apmeklēja Kijivu Eiromaidana protestu laikā. Pēc Cieņas revolūcijas viņš apgalvoja, ka tieši tad viņš beidzot saprata, ka brīvība un Ukraina ir kļuvušas par sinonīmiem. Vairākus gadus vēlāk, 2017. gadā, viņš nolēma pārcelties uz vietu, kur, viņa vārdiem sakot, "ir vairāk brīvības".