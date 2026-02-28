Francijas māksliniekiem iespēja piedalīties rezidencē Pedvāles mākslas parkā
Pedvāles mākslas parks un Francijas institūts Latvijā uzsāk jaunu rezidenču programmu trīs dimensiju mākslas māksliniekiem ar nolūku papildināt mākslas parka kolekciju ar franču mākslinieku darbiem, kuri paredzēti izstādīšanai ārtelpā.
Aicināti pieteikties mākslinieki ar dzīves un darba vietu Francijā un prioritāri tiks izvelēts mākslinieks(-ce), kas strādā ar otrreiz izmantojamiem materiāliem.
Rezidences norises vieta un laiks: Pedvāles mākslas parks, Abavas pagasts, Talsu novads, Latvija, laika periodā no 2026. gada 1. jūnija līdz 31. jūlijam. Rezidences ilgums: 28 dienas.
Rezidējošā mākslinieka atlase notiek konkursa kārtībā uz iesūtīto materiālu pamata (CV un portfolio, piedāvāta darba apraksts un skice); ievērojot sekojošus nosacījumus.
Francijas institūts Latvijā nodrošina:
- mākslinieka ceļa izdevumus no Francijas līdz Pedvālei un atpakaļ;
- mākslinieku uzturēšanās izdevumus Pedvālē (ēdināšana un uzturēšanās rezidencē);
- darba materiālus mākslas darbu realizēšanai (daļēji, iepriekš saskaņojot, pēc apstiprinājuma saņemšanas).
Pedvāles mākslas parks nodrošina:
- darba vietu darbam un aprīkojumu, instrumentus, atbalsta personālu;
- publicitātes iespējas (radošā darba prezentācijas iespējas, informācija masu medijos);
- atpūtas iespējas, ekskursijas uz pilsētām un apkārtni, iepazīšanās ar mākslas un kultūras iestādēm Latvijā.
- radītais mākslas darbs tiek izstādīts Pedvāles mākslas parka teritorijā.
Mākslinieks nodrošina:
- specifiskos darba materiālus un instrumentus, darba apģērbu un personīgos darba drošības aizsarglīdzekļus;
- rezidences laikā radīto darbu dāvinājumu Pedvāles mākslas parkam.
Pieteikšanās kārtība: pieteikums jānosūta līdz 2026. gada 31. martam plkst. 00.00 uz pedvale@pedvale.lv.
Vērtēšanas kārtība: pieteikumus izskatīs Pedvāles mākslas parka un Francijas institūta Latvijā kopīgi izveidota žūrija. Rezultātu paziņošana 2026. gada 15. aprīlī. Piecu dienu laikā pēc ielūguma saņemšanas, dalībniekam jāapstiprina sava dalība rezidencē.
Kontaktpersonas:
- Laura Miglone, Pedvāles mākslas parka kuratore (pedvale@pedvale.lv)
- Dita Podskočija, Francijas institūta Latvijā kultūras atašejs (dita.podskocija@institut-francais.lv)