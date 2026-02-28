“Uz kāda pamata jūs mani aizturat?” Bravūrīgs šoferis pēc konfrontācijas ar likumsargiem uzsāk bēgšanu. Notikušo komentē Valsts policija. VIDEO
Skaļu ažiotāžu sociālajos tīklos izraisījis video, kurā iemūžināts kāds autovadītājs, kurš pēc konfrontācijas ar likumsargiem izlemj spiest gāzi grīdā un no notikuma vietas bēgt. Kā Jauns.lv apstiprina Valsts policija (VP), iemūžinātais video ir saistīts ar kādu skaļu gadījumu, kas šonedēļ jau tika plaši aprakstīts medijos.
"Uz kāda pamata jūs mani aizturat?" ar šādiem vārdiem sākas sociālajos tīklos publicētais video, kuru uzņēmis automašīnas šoferis, kuram likumsargi bija likuši apstāties. Policists šoferim atbild, ka viņš apturēts uz aizdomu pamata, ka viņš automašīnu vada bez derīgas autovadītāja apliecības. Tomēr šāds skaidrojums vīrieti nav apmierinājis un viņš turpina atkārtot vārdus "Uz kāda pamata jūs mani aizturat?" un "No kurienes iegūta šāda informācija?".
Likumsargs aicina vīrieti uzrādīt autovadītāja apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, tomēr šoferis to atsakās darīt, uz ko policists norāda, ka "tā ir nepakļaušanās". Tikmēr šoferis apgalvo, ka viņš pakļaujas, atkārtojot vārdus, ka "viņš neko nav izdarījis". Pēc kāda mirkļa redzams, ka autovadītājs uzspiež gāzes pedāli un uzsāk bēgšanu.
Publicētais video vietnē "Facebook" ticis noskatīts vairāk nekā 200 tūkstošu reižu, un daudzi iedzīvotāji izteikuši savas pārdomas par situāciju, turklāt lielākais vairums no komentāriem nav šoferim labvēlīgi. "Kārtējais idiots, kurš skolu apmeklējis, bet mācīties aizmirsis...." par šofera rīcību spriež Māris. Viņš uzskata, ka persona vēlējusies parādīt savu stulbumu, un tagad tam būs sekas. "Policijai atbilstoši likumam par policiju ir tiesības veikt dokumentu pārbaudi. Likumīga prasība, kas jāizpilda. Atsakies to darīt - policijai ir visas tiesības uzskatīt, ka persona ir aizdomīga, nepakļaujas, un to var aizturēt uz trīm stundām personības noskaidrošanai."
"Video nav sākuma, kur policists paskaidro apturēšanas iemeslu. Un pat ja inspektors to nenosauc, ir ekipāžas vecākais, kuram jāsniedz šāda informācija, vai ir telefons, kurā nevis filmē savu mazo krāniņu, bet piezvana policijas dežurantam, palūdz savienot ar priekšnieku (ja dežurants nevar sniegt atbilstošo atbildi), un noskaidrot attiecīgās ekipāžas darbības iemeslus. Bet redz visi "zin" savas tiesības, bet absolūti nezin pienākumus, lai gan tiesības stājas spēkā tikai pēc pienākumiem," norāda vīrietis.
"Bēgot no Valsts policijas jums tiešām tagad būs krimināllieta. [...] Šajā gadījumā cik nopratu policija reaģēja uz izsaukumu, kur tika ziņots ka autovadītājam nav autovadītaja apliecības. Parasti šādā situācijā uzrādi apliecību un nav problēmu, bet ņemot vērā šo bēgšanu visticamāk izsaukums bija pamatots un šāds autovadītājs ir bīstams sabiedrībai," norāda Mārtiņš. Bet Ilmārs secina: "Pats uzfilmē un ieliek video, lai parādītu visiem, cik viņš ir stulbs!"
Valsts policijas komentārs
Valsts policija Jauns.lv apstiprina, ka sociālajos tīklos publicētais video ir saistīts ar skaļo gadījumu 24. janvārī, kad Jelgavā kāds autovadītājs pakaļdzīšanās laikā ietriecās policijas automašīnā. "2026. gada 24. februārī neilgi pirms pulksten 10.00 Jelgavā kāds “Audi” markas automašīnas vadītājs uzsāka bēgšanu, neievērojot amatpersonas aicinājumu apturēt automašīnu," norāda VP. "Transportlīdzekļa vadītājs sākotnēji pārvietojās pa Atmodas ielu, pēc kā nogriezās uz Tērvetes ielu, kur izraisīja sadursmi ar Valsts policijas dienesta automašīnu “Volkswagen”."
Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta trīs personas, kuras nogādātas medicīnas iestādē. Vieno no tām ir automašīnas “Audi” vadītājs un divas persona ir Valsts policijas darbinieki. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.
Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecināja par to, ka transportlīdzekļa vadītājs sēdies pie stūres laikā, kad viņam ir piemērots transprotlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums, kas arī bija sākotnējais iemesls aicināt vadītāju apturēt automašīnu.