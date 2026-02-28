"Swedbank" klātienes apkalpošana Talsos pieejama bez pieraksta
Kopš šīgada 15. janvāra Talsos darbojas "Swedbank" klātienes klientu apkalpošanas vieta.
Kopš šīgada 15. janvāra Talsos darbojas "Swedbank" klātienes klientu apkalpošanas vieta Kareivju ielā 8 (ēkā, kur iepriekš atradās bankas filiāle). Tā ir pieejama divas dienas nedēļā – trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, un iedzīvotāji pakalpojumus var saņemt bez iepriekšēja pieraksta, rindas kārtībā.
Klātienes apkalpošanas vietā klienti var saņemt konsultācijas par bankas pakalpojumiem un ikdienas finanšu jautājumiem, kā arī praktisku palīdzību digitālo risinājumu lietošanā.
Īpaša uzmanība paredzēta atbalstam internetbankas izmantošanā, identifikācijas rīku sakārtošanā un atjaunošanā (piemēram, Smart-ID un kodu kalkulators), kā arī maksājumu karšu pasūtīšanā un citu ikdienas pakalpojumu risināšanā.
Klātienes konsultācijas paredzētas gan tiem, kuri vēlas pārrunāt bankas pakalpojumu iespējas, gan tiem, kuriem digitālo rīku lietošana sagādā grūtības un nepieciešams praktisks atbalsts.
Vienlaikus jāņem vērā, ka šajā apkalpošanas vietā nav pieejams pilns bankas pakalpojumu klāsts. Netiek nodrošinātas skaidras naudas operācijas, kā arī bankas kartes uz vietas netiek izsniegtas. Atsevišķu pakalpojumu saņemšanai var būt nepieciešams doties uz bankas filiāli citā pilsētā vai izmantot attālinātos kanālus.
Klātienes apkalpošanas vietu izveide reģionos ir saistīta arī ar Latvijas Bankas 2024. gadā apstiprinātajiem noteikumiem, kas paredz pienākumu lielajām komercbankām no 2026. gada nodrošināt klātienes pakalpojumu pieejamību reģionu centros, ja ir izpildīti konkrēti kritēriji.
Mērķis ir saglabāt finanšu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem arī ārpus valstspilsētām, īpaši gadījumos, kad nepieciešama personiska konsultācija vai atbalsts digitālo rīku izmantošanā.
Ņemot vērā, ka pakalpojumu klāsts ir ierobežots, iedzīvotāji aicināti nepieciešamības gadījumā savlaicīgi noskaidrot, vai konkrēto jautājumu iespējams atrisināt attālināti, vai arī jāplāno vizīte bankas filiālē, kas nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu. Sazināties ar banku iespējams, piesakoties videokonsultācijai bankas mājaslapā vai zvanot pa tālruni 67444444.
Autors: Linards Āboltiņš, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists.