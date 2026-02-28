Ķekavas novadā kategoriski aizliegts kāpt uz ledus
Ķekavas novada pašvaldības policija brīdina, ka uz novada ūdenstilpēm ledus ir plāns, trausls un neviendabīgs.
Ķekavas novada pašvaldības policija informē, ka uz novada ūdenstilpēm ledus plāns, trausls, neviendabīgs. Straujas gaisa temperatūras svārstības maina biezumu un rada situācijas, kad tas būtiski atšķiras pat nelielos attālumos, veidojot maldinošu drošības sajūtu.
Bīstamākās zonas: pie krastiem, niedru joslās, ietekās un notekās, avotu tuvumā, kā arī vietās ar agrāku kustīgu plūsmu. Pat ja ledus vizuāli šķiet izturīgs vai agrāk atzīts par drošu, apstākļi var būt strauji mainījušies.
Pašvaldības policija uzsver: atrasties uz ūdenstilpnēm kategoriski aizliegts. Vecākiem jābūt atbildīgiem — pārrunāt ar bērniem riskus un rūpīgi uzraudzīt viņu pārvietošanos brīvajā laikā. Aicinājums iedzīvotājiem: neuzņemties risku, sargāt savu un līdzcilvēku drošību, atturēt bērnus no došanās uz ledus.