Mūžībā devies leģendāro hitu "Oh! Carol" un "Calendar Girl" autors Nīls Sedaka
86 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais dziedātājs un dziesmu autors Nīls Sedaka, kurš pasaules slavu iemantoja 20. gadsimta 60. gados.
TMZ vēsta, ka 27. februāra rītā Sedaka sajuties slikti un ar neatliekamās palīdzības automašīnu nogādāts slimnīcā.
"Mūsu ģimene ir satriekta par mūsu mīļotā vīra, tēva un vectēva Nīla Sedakas pēkšņo aiziešanu. Viņš bija īsta rokenrola leģenda, iedvesma miljoniem cilvēku, bet visvairāk — vismaz tiem no mums, kuriem bija laime viņu pazīt — viņš bija brīnišķīgs cilvēks, kura mums ļoti pietrūks," pavēstīja mūziķa ģimene.
Losandželosas apgabala Rietumholivudas šerifa birojs TMZ informējis, ka likumsargi reaģējuši uz izsaukumu saistībā ar medicīnisku palīdzību un kopā ar ugunsdzēsības dienestu snieguši atbalstu; mediķi ap plkst. 8.00 no rīta viņu nogādājuši vietējā slimnīcā.
60. gadu sākumā Sedakam bija vairāki pirmās vietas hiti, tostarp "Oh! Carol", "Calendar Girl" un "Breaking Up Is Hard to Do". Karjeras uzplaukumu viņš piedzīvoja arī 20. gadsimta 70. gadu vidū ar dziesmām "Laughter in the Rain" un "Bad Blood". 50. gadu beigās viņš bija viens no grupas "The Tokens" dibinātājiem.
Savas spožās karjeras laikā Sedaka piecas reizes bija nominēts "Grammy" balvai. 1983. gadā viņš tika uzņemts Dziesmu autoru slavas zālē ("Songwriters Hall of Fame"), kā arī saņēma zvaigzni Holivudas Slavas alejā.
Gadu gaitā Sedaka vairākkārt piedalījies arī televīzijas raidījumos, tostarp seriālā "The King of Queens" un šovā "The Carol Burnett Show". Viņš bija arī viesžūrijas loceklis "American Idol" otrajā sezonā, slavējot Kleja Eikena izpildīto dziesmas "Solitaire" versiju.
Sedaka 1962. gadā apprecējās ar Lēbu Strasbergu un viņu laulībā piedzima divi bērni.