Gustavs Dāvis Grigals šosezon laukumā Somijas čempionātā devies 23 mačos (foto: "SaiPa" / Facebook)
Hokejs
Šodien 21:11
Gustavs Dāvis Grigals pārliecinoši sargā "SaiPa" vārtus, vicelīdere uzvar Somijas čempionāta spēlē
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals trešdien Somijas hokeja čempionāta spēlē atvairīja 23 metienus, palīdzot Lapēnrantas "SaiPa" izcīnīt uzvaru. "SaiPa" viesos ar 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) pārspēja Turku TPS.
Grigals atvairīja 23 no 24 metieniem jeb 95,8% raidījumu.
Šosezon Grigals laukumā Somijas čempionātā devies 23 mačos, vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 2,69 ripas, atvairījis 89,58% metienu un ticis pie viena "sausā" mača.
Vēl Bogdana Hodasa pārstāvētā Mikeli "Jukurit", kuras rindās ārpus sastāva palika Alberts Šmits, izbraukumā ar 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) zaudēja Raumas "Lukko", bet Oskars Batņa un Lahti "Pelicans" mājās ar 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) uzvarēja Tamperes "Ilves".
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, otrajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".