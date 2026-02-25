Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja bojājums 10 kilovoltu (kV) kabeļlīnijā.
Šodien 20:20
Novērsts elektrības padeves traucējums Bolderājā
Trešdienas vakarā Rīgas apkaimē Bolderājā bija reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, kas ietekmējis aptuveni 2100 klientu elektroapgādi. Pēc operatīvās brigādes darba problēmu izdevies novērst.
AS "Sadales tīkls" paziņojis, ka klektroapgāde visiem klientiem Rīgā atjaunota plkst. 18.55. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja bojājums 10 kilovoltu (kV) kabeļlīnijā.
Kā ziņots iepriekš, šodien ap plkst. 17.50 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2100 klientu elektroapgādi Rīgā - Gobas, Finiera, Lemešu, Gaigalas ielu apkārtnē. "Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde nekavējoties sāka bojājuma lokalizāciju, lai pēc iespējas ātrāk klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi.