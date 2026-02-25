Bez Rolanda Šmita... Slikta ziņa Latvijas basketbola izlasei pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm pret Poliju
Latvijas vīriešu basketbola izlasei 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs ar Poliju nevarēs palīdzēt Rolands Šmits, trešdien paziņoja Latvijas Basketbola savienība (LBS). Šmits pirms tam bija vienīgais Eirolīgas kluba pārstāvis, kurš tika iekļauts Latvijas valstsvienības kandidātu sarakstā.
Pirms gaidāmajām Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm ar Poliju, traumas dēļ valstsvienībai nevarēs pievienoties Rolands Šmits.#FIBAWCQ pic.twitter.com/UzrexStAqg— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) February 25, 2026
LBS vēsta, ka Šmits nevarēs pievienoties valstsvienībai savainojuma dēļ. Latvijas basketbolists kājas muskuļa traumā iedzīvojās februāra sākumā.
Latvijas basketbolisti gaidāmajā izlašu logā divas reizes tiksies ar Poliju. 27. februārī Latvijas basketbolisti uzņems poļus savā laukumā, bet 1. martā komandas tiksies Polijā.
F grupā pēc divām spēlēm Polijai ir divas uzvaras, Nīderlandei un Latvijai pa vienai, bet Austrija piedzīvojusi divus zaudējumus.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
Adrians Andževs, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Anrijs Miška (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).