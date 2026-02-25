Saeimas vēlēšanās Rīgā varēs nobalsot 158 vēlēšanu iecirkņos, mainīta dažu atrašanās vieta
25. februārī Rīgas dome apstiprināja vēlēšanu iecirkņu sarakstu šogad 3. oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, tādējādi Rīgā vēlētāji varēs nobalsot jebkurā no 158 vēlēšanu iecirkņiem.
Kopējais iecirkņu skaits ir tāds pats kā iepriekšējās vēlēšanās, taču ir mainīta 9 vēlēšanu iecirkņu atrašanās vieta un 49 vēlēšanu iecirkņu numuri. Nosakot vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas, tika vērtēta pieejamība vēlētājiem ratiņkrēslā, vēlētāju aktivitāte iepriekšējās vēlēšanās un paradumi.
Kā jau ierasts, lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu jeb 111 atradīsies izglītības iestādēs. Liela uzmanība tika veltīta arī iecirkņu izveidei vietās, kur ikdienā ir liela cilvēku plūsma, piemēram, tirdzniecības centros. Saeimas vēlēšanu iecirkņi būs izvietoti 12 tirdzniecības centros - “Akropole Rīga”, “Akropole Alfa”, “Domina Shopping”, “Galleria Rīga”, “Galerija Centrs”, “Origo”, “Olimpia”, “Rīga Plaza”, “Stockmann”, “Sky & More”, “Imanta”, “Zoom”. Vēlēšanu iecirkņi būs arī četrās slimnīcās - Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Rīgas 1. slimnīcā un Rīgas 2. slimnīcā. Šajās vēlēšanās būs arī jauns vēlēšanu iecirknis Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, Latvijas Nacionālajā dabas muzejā un Rīgas Stradiņa universitātē.
110 jeb 70% no vēlēšanu iecirkņiem būs pieejami vēlētājiem ar kustību traucējumiem. Rīgas pašvaldības Vēlēšanu komisija aicina pirms došanās balsot iepazīties ar sev tuvāko pieejamo vēlēšanu iecirkni. Tāpat atgādina, ka vēlētājiem, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā Rīgas teritorijā.