“Viņa zināja, uz ko parakstās” - bijusī palīdze atklāj, kāpēc Melānija Trampa nekad neatstās Donaldu
ASV pirmā lēdija Melānija Trampa “zina, ar ko viņa apprecējās”, sacījusi viņas bijusī preses sekretāre un tuva līdzgaitniece Stefānija Grišama.
Pēc Grišamas teiktā, Melānija nekad nav plānojusi atstāt savu vīru, ASV prezidentu Donaldu Trampu, neskatoties uz tiesas prāvām un skandāliem, kas pēdējos gados viņu apņēmuši.
Intervijā CNN raidījumā "Erin Burnett OutFront" Grišama sniedza retu ieskatu pirmās lēdijas domāšanā. Saruna notika tikai dažas stundas pēc tam, kad Donalda Trampa bijušais advokāts un “pelēkais kardināls” Maikls Koens sniedza liecību tiesā, kur viņš runāja gan par Trampa personīgo dzīvi, gan Melānijas reakciju uz skandāliem, tostarp par iespējamiem klusēšanas maksājumiem.
Grišama uzsvēra, ka Melānija vienmēr zinājusi, kāds ir viņas vīrs. “Viņa zināja, uz ko parakstās,” sacīja Grišama. “Varbūt viņa raizējās par to, kā tas ietekmēs viņa tēlu nākotnē, taču prom viņa neietu.”
Šie komentāri izskanēja laikā, kad Tramps tika tiesāts par biznesa dokumentu viltošanu pirms 2016. gada vēlēšanām, lai apklusinātu kaitīgus stāstus. Apsūdzības liecināja, ka Tramps samaksājis pieaugušo filmu aktrisei Stormijai Danielai klusēšanas naudu, lai slēptu iespējamas intīmas attiecības, ko viņš gan pilnībā noliedzis.
Tramps tika atzīts par vainīgu, taču saņēma nosacītu atbrīvošanu bez soda vai cietumsoda, izvairoties no reālas brīvības atņemšanas, tomēr paliekot notiesāts kā noziedznieks. “Vai Melānija varētu būt dusmīga, ka viss šis netīrums nonācis publiski un viņu personīgā dzīve ir pazemota? Pilnīgi noteikti — personiskā līmenī,” atzina Grišama.
Koens tiesas laikā liecināja, ka Tramps nešķita satraukts par sievas reakciju, kad medijos parādījās ziņas par viņa iespējamām ārlaulības attiecībām, jo viņš vairāk domājis par vēlēšanu kampaņu. Kad Koens jautājis, vai šis stāsts neietekmēs laulību ar Melāniju, Tramps atbildējis: “Neuztraucies. Cik ilgi, tavuprāt, es būšu "tirgū"? Ne pārāk ilgi.”
Koens šo frāzi interpretējis kā apliecinājumu, ka Tramps rīkojies tikai kampaņas dēļ, lai sargātu savu tēlu, nevis ģimeni.
Grišama piebilda: “Domāju, ka šis Trampa komentārs Koenam ir pilnībā ticams. Viņa [Melānija] ir apmierināta, viņai ir laba dzīve, un viņa nekur neies — to viņa jau vairākkārt pierādījusi. Es pilnīgi ticu, ka viņš tieši tā arī teica Maiklam Koenam.”
Pēc Stefānijas Grišamas teiktā, Melānija Trampa neatstās Donaldu, jo viņa labi apzinās, kas viņš ir, un ir pieņēmusi savu dzīvi tādu, kāda tā ir — ar visiem tās skandāliem un privilēģijām.