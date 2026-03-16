Evelīna Pocjus.
Šodien 15:04
Liepājā bezvēsts pazudusī meitene, iespējams, iekritusi kanālā; policija publisko jaunāko informāciju par jaunietes meklējumiem
Valsts policija šodien, 16. martā plkst. 14:45 sniegusi jaunāko informāciju par Liepājā bezvēsts pazudušo meiteni.
Valsts policijas amatpersonas, pārbaudot Liepājā esošās videokameras, konstatēja, ka, iespējams, pazudusī meitene iekritusi Tirdzniecības kanālā.
Vakar Valsts policijas amatpersonas piesaistīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kuri pārmeklēja Tirdzniecības kanālu, taču bez rezultātiem. Meklēšanas pasākumi ūdenī turpinās arī šodien, informē likumsargi.
Iepriekš vēstīts, ka Liepājā pazudusī 17 gadus vecā Evelīna Pocjus. Valsts policija iepriekš izsludināja jaunieti meklēšanā. Viņa pēdējo reizi redzēta 13. martā Liepājas centrā.
