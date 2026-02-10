Krievu blogeri atkal ceļ trauksmi par problēmām frontē - pie visa vainīga Kremļa pavēle
Krievijas militārajā "Telegram" kopienā ir izcēlies skandāls, ko paši propagandisti dēvē par katastrofu frontē, turklāt to veicinot Krievijas vadība.
Krievijas armijā ir izcēlusies komunikācijas krīze. Militārpersonas un Z kanāla propagandisti apgalvo, ka Krievijas varas iestādes ir sākušas pārtraukt "Telegram" pakalpojumus, kā rezultātā frontes vienības zaudē kontroli un saziņu.
Krievijas militārajā "Telegram" kopienā ir izcēlies skandāls, ko paši propagandisti dēvē par katastrofu frontē. Z kanāla autori un kara veterāni atklāti raksta, ka karaspēka sakari pasliktinās, vienību vadība un kontrole sabrūk, un Krievijas valdības lēmumi faktiski iznīcina jau tā trauslo sakaru sistēmu.
Krievijas armijā mobilizētais Z kanāla "Ubežiše 8" autors, raksta, ka ievērojama daļa frontes līnijas pavēlniecības joprojām paļāvās uz "Telegram". Caur to tika pārraidītas pavēles un koordinātas, un tika atvieglota saziņa starp vienībām. Tagad, kā atzīst militāristi, "savienojamība samazinās" un haoss pieaug.
Situāciju pasliktina fakts, ka Krievijas armijai nedarbojas "Starlink". Militārās ziņapmaiņas lietotnes ir vai nu nestabilas, vai arī prasa īpaši"pielāgotus" viedtālruņus, kas karavīriem jāiegādājas par saviem līdzekļiem un regulāri jānodod atkārtotai pārprogrammēšanai. Viena no šādām lietotnēm, kā atzīst Z autori, "periodiski pārstāj darboties", atstājot vienības bez sakariem uz vairākām nedēļām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Krievijas varas iestādes ir sākušas palēnināt "Telegram" darbību. Atsaucoties uz nozares avotiem un attiecīgajām valdības aģentūrām, faktiskie "Roskomnadzor" veiktie ziņojumapmaiņas ierobežojumi sākās jau pirmdien. Lietotāji ziņo par plašiem pakalpojumu pārtraukumiem, bet militāristi par tiešām sekām frontes līnijās.
"Roskomnadzor" un "Telegram" ierobežojumi
Krievijas mediju uzraudzības dienests "Roskomnadzor" otrdien paziņojis, ka turpinās ieviest ziņojumapmaiņas platformas "Telegram" ierobežojumus, lai piespiestu to ievērot Krievijas likumus un "nodrošinātu pilsoņu aizsardzību".
Iestāde apgalvo, ka vairākas ziņojumapmaiņas platformas, tajā skaitā "Telegram", nav novērsušas Krievijas likumu pārkāpumus.
"Joprojām netiek pildīti Krievijas likumi, netiek aizsargāti personas dati, nav reālu pasākumu pret krāpšanu un ziņojumapmaiņas platformu izmantošanu noziedzīgiem un teroristiskiem mērķiem. Saistībā ar to, pēc pilnvaroto iestāžu lēmuma, "Roskomnadzor" turpinās ieviest konsekventus ierobežojumus," teikts "Roskomnadzor" paziņojumā.