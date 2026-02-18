Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis atbild uz žurnālistu jautājumiem.
Šodien 13:23
Ženēvā noslēgušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas - tās bijušas smagas, bet lietišķas
Ženēvā trešdien noslēgusies Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējo sarunu trešā kārta, paziņojis Krievijas delegācijas vadītājs, diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis.
Viņš piebildis, ka sarunas, kas sākās otrdien, trešdien ilgušas apmēram divas stundas, atzīstot, ka tās bijušas smagas, taču lietišķas.
Medinskis arī informējis, ka nākamā sarunu kārta notikšot tuvākajā laikā.