Ženēvā noslēgušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas - tās bijušas smagas, bet lietišķas
foto: ZUMAPRESS.com
Krievijas delegācijas vadītājs Vladimirs Medinskis atbild uz žurnālistu jautājumiem.
Pasaulē

Ženēvā noslēgušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējās sarunas - tās bijušas smagas, bet lietišķas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ženēvā trešdien noslēgusies Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējo sarunu trešā kārta, paziņojis Krievijas delegācijas vadītājs, diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis.

Ženēvā noslēgušās Ukrainas, ASV un Krievijas trīsp...

Ženēvā trešdien noslēgusies Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējo sarunu trešā kārta, paziņojis Krievijas delegācijas vadītājs, diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis.

Viņš piebildis, ka sarunas, kas sākās otrdien, trešdien ilgušas apmēram divas stundas, atzīstot, ka tās bijušas smagas, taču lietišķas.

Medinskis arī informējis, ka nākamā sarunu kārta notikšot tuvākajā laikā.

Tēmas

ASVKrievijaUkrainaVladimirs PutinsŠveiceŽenēva

Citi šobrīd lasa