“Bumba ir Krievijas pusē!” Rinkēvičs par Ukrainas ceļu uz Eiropas Savienību
Eiropas Savienības līderi šobrīd nav gatavi noteikt konkrētu datumu Ukrainas iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā (ES), Minhenes Drošības konferencē paziņojis Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, vēsta “Suspilne”.
Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka Ukraina Eiropas Savienībā būtu jāuzņem pēc iespējas drīzāk.
“Runājot ar daudzu ES valstu un valdību vadītājiem, es sajutu, ka šobrīd nav gatavības noteikt konkrētu datumu. No mūsu skatpunkta mēs vēlamies, lai Ukraina kļūtu par ES dalībvalsti pēc iespējas ātrāk,” sacīja Rinkēvičs.
Prezidents norādīja, ka konkrēta laika grafika noteikšana cieši saistīta ar miera vienošanos karā, ko pret Ukrainu uzsākusi Krievija. “Vai tiks noslēgts miera līgums? Ja man godīgi jautā šodien, es neredzu, ka Krievija virzītos uz priekšu. Ja Krievija nekustas, tad vienošanās nav,” viņš teica, piebilstot, ka atbalsta ASV prezidenta Donalda Trampa, Eiropas līderu un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska centienus, taču “bumba šobrīd ir Krievijas laukuma pusē”.
“Vai mēs šodien varam nosaukt konkrētu datumu? Nē. Ja tas būtu atkarīgs no manis, es ieguldītu daudz pūļu, lai atrastu risinājumu,” uzsvēra Rinkēvičs.
Tikmēr mediji ziņo, ka Briselē tiek apsvērti dažādi scenāriji Ukrainas tuvināšanai ES. Aģentūra “Bloomberg” iepriekš vēstīja, ka Eiropas Savienība gatavo vairākus variantus, kā Ukrainas dalību integrēt iespējamajā miera līgumā, tostarp pakāpenisku pievienošanos ar starpposma drošības mehānismiem.
Savukārt “Politico” rakstīja, ka ES izstrādā bezprecedenta plānu, kas varētu paredzēt Ukrainai daļēju dalību jau 2027. gadā. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis janvārī pauda cerību uz pievienošanos 2027. gadā, uzsverot, ka dalība ES ir būtiska drošības garantija ne tikai Ukrainai, bet visai Eiropai.
Tomēr Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs janvāra beigās norādīja, ka neredz iespēju Ukrainai pievienoties ES jau 2027. gada 1. janvārī, jo jebkurai kandidātvalstij vispirms jāizpilda tā dēvētie Kopenhāgenas kritēriji, kas parasti prasa vairākus gadus.
Eiropas Komisija novembrī publicētajā paplašināšanās ziņojumā atzina, ka Ukraina demonstrē ievērojamu progresu reformu jomā, taču jāturpina pastiprināt cīņu pret korupciju un jāpaātrina tiesiskuma reformas. Ukrainai turpinot virzību uz ES, galvenais jautājums joprojām paliek – vai un kad būs iespējams panākt taisnīgu mieru.