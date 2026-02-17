Ženēvā sākas trešā trīspusējo sarunu kārta: Krievijas un Ukrainas delegācijas ieradušās, ASV vēl ceļā
Kijivas un Maskavas delegācijas otrdien ieradušās viesnīcā "Intercontinental" Ženēvā, kur šodien paredzēta Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvju trīspusējo sarunu trešā kārta.
Krievijas delegācija, ko šoreiz vada diktatora Vladimira Putina palīgs Vladimirs Medinskis, jau atrodas viesnīcā, vēsta krievu propagandas rupors "Interfax".
Savukārt par Ukrainas delegācijas ierašanos, ko, kā iepriekš, vada Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerons, no notikuma vietas ziņo britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC korespondenti.
Par ASV delegācijas ierašanos pagaidām ziņu nav.
Otrdien agri no rīta no Maiami uz Ženēvu izlidoja ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners.
Paredzēts, ka divas dienas ilgās sarunas sāksies dienas otrajā pusē, taču precīzu laiku delegācijas saskaņos uz vietas, iepriekš izteicās Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs.
Viņš piebilda, ka pirmajā sarunu dienā nekādas ziņas nav gaidāmas.
Sarunu trešā kārta notiks aiz slēgtām durvīm.