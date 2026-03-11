Hibrīda krosovers par 25 tūkstošiem. Chery Tiggo 4 apskats
Jaunā zīmola Chery prezentācijā mēs pirmo reizi iepazināmies ar tā mazāko modeli Tiggo 4. Tas intriģē ar cenu, jo maksā mazāk par 23 000 vai labākā komplektācijā zem 25 000 eiro.
Par to mēs saņemam automašīnu aptuveni Nissan Qashqai lielumā ar hibrīddzinēju, septiņu gadu garantiju un ārējo dizainu, kas atgādina visus klases bestsellerus reizē, taču nevienu no tiem nekopē. Atverot pārsegu skaidri redzams, ka mums darīšana ar pašuzlādes hibrīdu. Pusi motortelpas aizņem elektriskā sadaļa, kas ir jaudīgāka par benzīna dzinēju. Arī vismazāko Tiggo pie mums var nopirkt tikai ar hibrīdu. Tam ir 163 ZS un solīds paātrinajums. Tas būtu analogs 150 ZS turbo benzīna motoram. Pārsvarā Tiggo 4 mēģina braukt ar elektrību, un tam labi sanāk. Vidējais patēriņš ir 5 l/100 km un pat mazāk. Kad 51 l uzpilda līdz augšai, dators rāda, ka var veikt pat 900 km.
Salonā mūs gaida glīti materiāli, bet nekā neparasta vai eksotiska. Stūri gribētos izvilkt vairāk uz sevi. Daudzviet var skaidri redzēt, ka Chery iepazinušies ar aktualitātēm, kas manītas citās automašīnās, piemēram klimata vadības panelis ļoti atgādina jaunākos Volkswagen utt. Ekrāna augšmalā ir tiešās piekļuves skārienpogas, kas deaktivizē asistentus vai atlaiž stāvbremzi. Chery Tiggo 4 ir maz tiešo konkurentu, jo pilnvērtīgu pašuzlādes hibrīdu šajā klasē ir pavisam maz.
Vēl mazāk atradīsies tādu, kuros pat tik mazu naudu būs sporta sēdekļi ar vienlaidu atzveltni un elektrisko regulēšanu vadītāja pusē. Te ir arī 360 grādu kamera ar 3D funkciju, labs iemesls izvēlēties par 2000 eiro dārgāko Unique versiju.
Viduskonsole ir praktiska, tajā gan gribētos bezvadu lādētāju, bet tāda te nav. Apakšā gan ir plauktiņš un ligzdas, kur pieslēgt dažādu standartu lādētājus. Izmantojot pogu uz tālvadības pults, Tiggo 4 var iedarbināt arī no attāluma.
Aizmugurē vietas ir pietiekami daudz un griesti nespiež. Tomēr pietrūkst apgaismojuma, jo tāds ir tikai priekšā un bagāžniekā. Tur pārsteidz izvirzījums grīdas pārsegā akumulatoram, kā arī tas, ka zem akurātā organaizera vēl ir niša klāt neesošajam rezerves ritenim. Parasti hibrīdiem baterijas dēļ apakšējā sekcija ir lietošanai slēgta. Ja ķīnieši automašīnām piešķirtu titulus, tad šis būtu Tiggo Iekarotājs. Visas pazīmes rāda, ka Chery ekspansija Latvijas tirgu sāksies tieši ar šo modeli.