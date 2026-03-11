Uz Valkas novada autoceļiem tiks izvietotas jaunas ceļa zīmes.
Novadu ziņas
Šodien 10:01
Uz Valkas novada autoceļiem tiks izvietotas jaunas ceļa zīmes
Lai pasargātu grants seguma autoceļus no bojājumiem pavasara un mainīgo laikapstākļu laikā, pieņemts lēmums vairākās vietās uz Valkas novada autoceļiem izvietot masas ierobežojuma ceļa zīmes.
Pašreizējos laikapstākļos grants ceļi ir īpaši jutīgi pret smago transportu, tādēļ, lai novērstu neatgriezeniskus bojājumus, nepieciešams noteikt transportlīdzekļu kustības ierobežojumus transportam, kura kopējā masa pārsniedz 7 tonnas.