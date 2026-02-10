Zelenski notiesās Krievijā un zināms pat sods, pavēsta ar vēzi slimā galvenā propagandiste Simonjana
Ar vēzi slimā Krievijas propagandas impērijas vadītāja Margarita Simonjana kārtējo reizi izteikusies par Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska likteni, šoreiz konkretizējot, kas ar viņu notiks, kad viņš nokļūs Krievijas nagos.
“Viņa likteņa taisnīgums aprobežojas ar Krievijas Federācijas Kriminālkodeksu, jo mūsu likumos nav paredzēts nāvessods,” Zelenskim vēlīgi dzīvot atļauj Simonjana. “Kā mēs atceramies, pie mums ir moratorijs. Taču ir paredzēts mūža ieslodzījums,” viņa paziņoja televīzijas kanāla “Rossija 1” raidījumā “60 minut” (60 minūtes).
Daudzus izbrīnījušas pārmaiņas vēl nenomedīta lāča ādas naskās dalītājas, 45 gadus vecās propagandas impērijas vadītājas izskatā, taču tam ir vienkāršs skaidrojums. Pērn Simonjana paziņoja, ka septembrī viņai tika diagnosticēts krūts vēzis, un viņai veikta intensīva ārstēšana, tostarp ķīmijterapija. Propagandistes veselības stāvoklis krietni pasliktinājās pēc viņas vīra, krietni prastāka līmeņa propagandista Tigrana Keosajana nokļūšanas komā 2024. gada decembrī. Tā arī nenācis pie samaņas, Keosajans nomira pērn 26. septembrī. Kaut gan viņu izvadīja no armēņu baznīcas Maskavā, propagandista apbedīšanas vieta joprojām ir noslēpums.
Jāpiebilst, ka nāvessodu izpildes moratorijs tika ieviests Krievijas pirmā prezidenta Borisa Jeļcina laikā, un kopš 1996. gada 2. augusta nav izpildīts neviens nāvessods. Pēdējais šādi tika sodīts maniaks un nekrofils Sergejs Golovkins, kurš tika notiesāts par 11 zēnu noslepkavošanu laikposmā no 1986. līdz 1992. gadam. Viņa upuri bija 10 līdz 16 gadus veci.
Tiesa, asinskārajam “eksliberālim”, Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietniekam un bijušajam Krievijas prezidentam Dmitrijam Medvedevam pie sirds ietu tikai Zelenska nāve. Nesenā intervijā Krievijas aģentūrai TASS, “Reuters” un bēdīgi slavenā krievu “Z blogera” un propagandista Semjona Pegova izveidotajam kanālam “Wargonzo”, Medvedevs prognozēja Zelenska vardarbīgu nāvi.
Зеленскому не сносить головы, "Аннушка уже пролила масло", заявил Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo:https://t.co/L13TcomC9V— ТАСС (@tass_agency) February 1, 2026
Видео: Секретариат Дмитрия Медведева/ТАСС pic.twitter.com/4aSjLXLK9l
Pavisam nesen Medvedevs pat pavēstīja savu Jaungada vēlmi, ko vajadzētu izdarīt ar Zelenska līķi. “Ļoti svarīgi, lai nākotnē pēc drīzās nāves zaļā homunkula iespirtotais ķermenis tiktu izstādīts Sanktpēterburgas Kunstkamerā, kur pēcteču izpriecām krievu cari savāca kropļus. Un tiktu rūpīgi izpētīts, jo pilnīgi iespējams, ka mūsu priekšā atrodas vēl viens no tālā kosmosa iesūtītais scurra sordidus rases pārstāvis, kas pie mums atlidojis no pundurgalaktikas Tukānā.”
Jāatgādina, ka šis personāžs no 2008. līdz 2012. gadam bija Krievijas prezidents, kamēr Vladimirs Putins ar šo “rokādi” apgāja Krievijas konstitūcijas aizliegumu vienam un tam pašam cilvēkam ieņemt prezidenta amatu vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Visā Medvedeva prezidentūras laikā Putins bija premjerministrs, bet 2012. gadā atgriezās Kremlī. 2020. gada “tautas nobalsošanā” viņš grozīja konstitūciju, tādējādi savus iepriekšējos termiņus padarot par nebijušiem, lai varētu palikt amatā vismaz līdz 2036. gadam, kamēr Medvedevs līdz 2020. gada janvārim pabija premjerministra amatā, bet pēc tam tika iecelts par Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieku. Kopš 2021. gada. kad Krievija sāka masveidā koncentrēt armiju pie Ukrainas robežas pirms 2022. gada 24. februāra invāzijas, Medvedevs pārvērtās par asinskārāko politiķi Krievijas vadībā, savā “Telegram” kanālā pastāvīgi pretīgiem vārdiem lamājot ne tikai Ukrainas vadību un prasot viņus nogalināt, bet arī draudot daudziem rietumvalstu vadītājiem.