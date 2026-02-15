Lielbritānijas "galvenais peļu ķērājs" kaķis Lerijs svin 15 darba gadus Dauningstrītā
Lerijs ir Lielbritānijas valdības rezidences slavenākais runcis.


Svētdien aprit tieši 15 gadi, kopš Lielbritānijas premjerministra rezidencē Dauningstrītā 10 savus pienākumus sāka pildīt "galvenais peļu ķērājs" – runcis Lerijs. Šajā laikā viņš ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Lielbritānijas politikas simboliem, pārdzīvojot sešus premjerministrus un vairākas valdības maiņas.

Lerijs, kurš pašlaik ir aptuveni 19 gadus vecs, Dauningstrītā ieradās 2011. gada 15. februārī no  suņu un kaķu patversmes. Sākotnēji viņu adoptēja toreizējā premjera Deivida Kamerona ģimene, lai atrisinātu problēmu ar grauzējiem vēsturiskajā ēkā.

Atšķirībā no politiķiem, Lerijs ir civildienesta darbinieks un nav neviena premjerministra personīgais īpašums, tāpēc viņš paliek rezidencē arī pēc varas maiņas. Savas karjeras laikā Lerijs ir kalpojis Deivida Kamerona, Terēzas Mejas, Borisa Džonsona, Lizas Trasas, Riši Sunaka un Kīra Stārmera – administrācijās.

 Neskatoties uz "galvenā peļu ķērāja" oficiālo titulu, Lerijs bieži izpelnījies mediju un sabiedrības uzmanību ar savu mierīgo dzīvesveidu, kas ne vienmēr sakritis ar viņa medību instinktiem. Oficiālajā Dauningstrītas tīmekļa vietnē viņa pienākumi ir raksturoti kā viesu sagaidīšana, drošības pārbaudes un "antīko mēbeļu gulēšanas kvalitātes testēšana".

Jubileja un sabiedrības mīlestība

Lerijs ir kļuvis par Lielbritānijas stabilitātes un nepārtrauktības simbolu laikā, kad valsts ir piedzīvojusi ievērojamas politiskas pārmaiņas. Sabiedrības aptaujas liecina, ka Lerija popularitātes reitings nereti pārsniedz valsts augstāko amatpersonu rādītājus. Par godu jubilejai sociālajos tīklos publicēti daudzi apsveikumi, uzsverot viņa lomu kā vienīgajam pastāvīgajam Dauningstrītas iemītniekam pēdējā pusotra gadu desmitā.

