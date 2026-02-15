Lielbritānijas "galvenais peļu ķērājs" kaķis Lerijs svin 15 darba gadus Dauningstrītā
Svētdien aprit tieši 15 gadi, kopš Lielbritānijas premjerministra rezidencē Dauningstrītā 10 savus pienākumus sāka pildīt "galvenais peļu ķērājs" – runcis Lerijs. Šajā laikā viņš ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Lielbritānijas politikas simboliem, pārdzīvojot sešus premjerministrus un vairākas valdības maiņas.
Lerijs, kurš pašlaik ir aptuveni 19 gadus vecs, Dauningstrītā ieradās 2011. gada 15. februārī no suņu un kaķu patversmes. Sākotnēji viņu adoptēja toreizējā premjera Deivida Kamerona ģimene, lai atrisinātu problēmu ar grauzējiem vēsturiskajā ēkā.
Larry the cat, the Chief Mouser to the Cabinet Office, is celebrating 15 years as the British government's official rodent-catcher. The unofficial first feline has served under six prime ministers. pic.twitter.com/f2GIZTO06L— The Associated Press (@AP) February 15, 2026
Atšķirībā no politiķiem, Lerijs ir civildienesta darbinieks un nav neviena premjerministra personīgais īpašums, tāpēc viņš paliek rezidencē arī pēc varas maiņas. Savas karjeras laikā Lerijs ir kalpojis Deivida Kamerona, Terēzas Mejas, Borisa Džonsona, Lizas Trasas, Riši Sunaka un Kīra Stārmera – administrācijās.
Neskatoties uz "galvenā peļu ķērāja" oficiālo titulu, Lerijs bieži izpelnījies mediju un sabiedrības uzmanību ar savu mierīgo dzīvesveidu, kas ne vienmēr sakritis ar viņa medību instinktiem. Oficiālajā Dauningstrītas tīmekļa vietnē viņa pienākumi ir raksturoti kā viesu sagaidīšana, drošības pārbaudes un "antīko mēbeļu gulēšanas kvalitātes testēšana".
Jubileja un sabiedrības mīlestība
Lerijs ir kļuvis par Lielbritānijas stabilitātes un nepārtrauktības simbolu laikā, kad valsts ir piedzīvojusi ievērojamas politiskas pārmaiņas. Sabiedrības aptaujas liecina, ka Lerija popularitātes reitings nereti pārsniedz valsts augstāko amatpersonu rādītājus. Par godu jubilejai sociālajos tīklos publicēti daudzi apsveikumi, uzsverot viņa lomu kā vienīgajam pastāvīgajam Dauningstrītas iemītniekam pēdējā pusotra gadu desmitā.
