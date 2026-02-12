Slaktiņš Kanādas mazpilsētā: masu slepkavību izdarījusi 18 gadus veca transsieviete
Britu Kolumbijas provinces Tamblerridžas pilsētā otrdien notikušo masu slepkavību izdarījusi 18 gadus veca transssieviete, trešdien paziņoja Kanādas policija.
Varas iestādēm vēl nav zināms nozieguma motīvs, bet šāvējai, kas pēc tam izdarīja pašnāvību, bijuši psihiskās veselības traucējumi, sacīja policijas komandieris Dveins Makdonalds.
18 gadus vecā transpersona Džesija van Rotselāra, kas dzimusi kā bioloģisks vīrietis un pirms četriem gadiem pameta vidusskolu, otrdien mājās nošāva savu māti un audžubrāli, bet pēc tam nošāva sešus cilvēkus šajā skolā.
Policisti, ierodoties vidusskolā, vispirms atrada sešus nošautos - 39 gadus vecu skolotāju sievieti, trīs skolnieces 12 gadu vecumā un divus skolniekus 12 un 13 gadu vecumā.
Šāvēja, kas bija bruņota ar garstobra šauteni un pistoli, tika atrasta mirusi no pašradīta šauta ievainojuma.
Viņa bija zināma policistiem, kas iepriekš daudzas reizes bija apmeklējuši viņu mājās, atbildot uz izsaukumiem par psihiskās veselības traucējumiem.
Makdonalds pastāstīja, ka šāvējai bijusi šaujamieroču turēšanas atļauja, kuras derīguma termiņš bija beidzies. Iepriekš viņas dzīvesvietā bija konfiscēti ieroči, kas pēc tam tika atdoti.
Pēc notikušās traģēdijas Kanādā valsts karogi septiņas dienas būs nolaisti pusmastā. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs atcēla plānotu braucienu uz Minhenes Drošības konferenci Vācijā.
Apšaudes skolās Kanādā ir notikušas reti, salīdzinājumā ar kaimiņvalsti ASV.
Šī traģēdija ir viena no lielākajām Kanādā upuru skaita ziņā. 2020. gadā Jaunskotijas provincē notika masu apšaude, kurā tika nogalināti 22 cilvēki un kas noveda pie daudzu kaujas ieroču aizlieguma.
Tamblerridža ar 2,4 tūkstošiem iedzīvotāju atrodas vairāk nekā 1100 kilometrus uz ziemeļiem no Britu Kolumbijas lielākās pilsētas Vankūveras.