Šāvējs Kanādas mazpilsētā nogalina deviņus cilvēkus un pēc tam izdara pašnāvību
Britu Kolumbijas provinces Tamblerridžas pilsētā otrdien tika nošauti deviņi cilvēki, tai skaitā septiņi vietējā vidusskolā un divi kādā mājoklī, paziņoja Kanādas federālā policija.
Arī cilvēks, kurš tiek uzskatīts par atbildīgo par šīm slepkavībām, tika atrasts miris no pašradīta šauta ievainojuma.
Kanādas mediji ziņoja, ka slepkava bija sieviete, tomēr Karaliskā Kanādas Jātnieku policija nesniedza sīkākas ziņas par aizdomās turēto.
Apšaudēs arī tika ievainoti 27 cilvēki, no kuriem divi guvuši nopietnus ievainojumus, bet pārējo 25 ievainojumi nav dzīvibu apdraudoši.
Policija pavēstīja, ka otrdienas pēcpusdienā tika ziņots par aktīvu šāvēju Tamblerridžas vidusskolā.
Varas iestādes, pārmeklējot skolu, atrada sešus nošautus cilvēkus. Vēl viens skolā sašautais nomira ceļā uz slimnīcu.
Policija atrada otru vietu, kas saistīta ar šo incidentu, un tur kādā mājoklī tika atrasti vēl divi nogalināti upuri.
Tamblerridža ar 2,4 tūkstošiem iedzīvotāju atrodas vairāk nekā 1100 kilometrus uz ziemeļiem no Britu Kolumbijas lielākās pilsētas Vankūveras.