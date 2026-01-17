88 gadus veca bijusī Kanādas skolotāja notiesāta par seksuāliem uzbrukumiem skolēniem
Bijušajai sākumskolas skolotājai Kanādā piespriests 65 mēnešu cietumsods pēc atzīšanas par vainīgu par seksuāliem noziegumiem pret skolēniem. Bijušajai skolotājai ir 88 gadi.
Barbara Džoana Bakstere atzīta par vainīgu piecu zēnu seksuālā izmantošanā 20. gadsimta 80. gados Ontario provinces Bērlingtonas skolā. Netiek minēts, kādā veidā vai kur viņa izcietīs piespriesto sodu, vēsta vietējais Ontario izdevums “insauga.com”.
Viņa tika atzīta par vainīgu jau 2025. gada februārī, taču vairāku apstākļu dēļ sprieduma pasludināšana tika atlikta.
Savukārt “The Hamilton Spectator” vēsta, ka sieviete ratiņkrēslā noklausījās spriedumu, viņas vīrs un meita no viņas atvadījās, un sirmgalve tika aizvesta uz cietumu.
Sirmgalves noziegumi nāca atklātībā zināma 2022. gadā, kad pirmais cietušais vērsās policijā un paziņoja, ka 1982.–1983. mācību gadā, kad viņš mācījās 8. klasē, skolotāja viņu seksuāli izmantoja. Gadu vēlāk pieteicās vēl viens cietušais, bet ar laiku policijai par līdzīgiem uzbrukumiem ziņoja vēl trīs personas.
Pirmais cietušais tiesā liecināja, ka viņa sākotnējās sūdzības par skolotāju netika uztvertas nopietni, un tikai psiholoģiskā trauma atgriezās jau pieaugušā vecumā, mudinot viņu vērsties tiesībsargājošajās iestādēs. Tiesā cietušie liecināja, ka Bakstere viņiem visādi pieskārusies un kādā klases palīgtelpā veikusi viņiem orālo seksu. Cits bijušais skolēns sacīja, ka ticis seksuāli izmantots sievietes mājās.