"Norakstīts" - Viens no pilotiem, kurš nosēdināja lidmašīnu labības laukā un izglāba 167 cilvēkus, nonācis neapskaužamā situācijā
Janvāra beigās plašsaziņas līdzekļi aktīvi apsprieda pilota Sergeja Belova grūtības – viņš nosēdināja lidmašīnu kviešu laukā, taču pēc tam aizgāja no darba un pameta aviāciju. Kā izrādās, arī viņa kolēģis Eduards Semjonovs nonācis sarežģītā situācijā
Stāsts par pilotiem, kuri, nosēdinot "Airbus" lidmašīnu kviešu laukā, izglāba 167 cilvēku dzīvības, vēl pavisam nesen tika pasniegts kā paraugpiemērs un teju kā brīnums. Taču goda apbalvojumu vietā gan Sergejs Belovs, gan Eduards Semjonovs saskārās ar nopietnām problēmām, un viņiem faktiski tika liegts turpināt lidot Krievijā.
2023. gadā, pēc tam, kad sajūsma par avārijas nosēšanos bija noplokusi, Krievijas Federālā gaisa transporta aģentūra veica pārbaudi un ierosināja krimināllietu. Kā zināms, Sergejs Belovs bija spiests pamest darbu.
Arī Eduards Semjonovs, pēc viņa teiktā, nonāca smagā situācijā – viņš cīnījās līdz galam, lai gan netieši tika dots mājiens, ka viņam būtu jāaiziet. Pilots atteicās pamest iemīļoto profesiju, un tad viņa alga tika samazināta līdz 16 tūkstošiem rubļu mēnesī, kā rezultātā viņš bija spiests strādāt par krāvēju un taksometra vadītāju, lai uzturētu trīs bērnus.
Saskaņā ar plānu Semjonovam bija jāiziet pārkvalifikācija, kas ietvēra teorētisko eksāmenu, praktisko apmācību un medicīnisko komisiju. Stress darīja savu – Eduardam pasliktinājās veselība, tika konstatēti asinsspiediena lēcieni un regulārs reibonis. Medicīniskās komisijas verdikts bija nepārprotams: Semjonovs nav derīgs darbam aviācijā. Atlaišana sekoja 2025. gada martā.
Veselu gadu vīrietis centās iekārtoties darbā citās aviokompānijās, taču neviena no tām neuzdrošinājās pieņemt darbā pilotu. Pašlaik viņa galvenais ienākumu avots ir darbs taksometrā. Vienlaikus viņš nezaudē cerību atgriezties aviācijā un turpina sūtīt CV citām kompānijām, cerot atjaunot karjeru.
Eduarda Semjonova stāsts pārsteidza sociālo tīklu lietotājus, kā arī viņa bijušos darba devējus. Aviokompānijas "Ural Airlines" preses dienests noliedza pilota apgalvojumus un piebilda, ka pat mēģinājis palīdzēt viņam darba meklējumos.
"Otrais pilots Eduards Semjonovs, dzimis 1967. gadā, tika norakstīts ar ārstu -lidojumu ekspertu komisijas lēmumu veselības stāvokļa dēļ. Aviokompānijai ar to nav nekādas saistības. Vecums ir pietiekami tuvu robežai, lai turpinātu lidojumu karjeru," norādīja preses dienestā.
Tur tika uzsvērts, ka Semjonovam pēc 2023. gadā notikušā lidojuma, kas gandrīz beidzās ar traģēdiju, bijis ilgs atveseļošanās periods. Kad Centrālā ārstu–lidojumu ekspertu komisija atzina viņu par nederīgu komerciālā pilota pienākumu veikšanai, Eduardam tika piedāvāts variants strādāt uz zemes, taču viņš no tā atteicās — tāpēc 2025. gada pavasarī arī tika atlaists no darba.
Arī Sergeja Belova stāsts tiek aktīvi apspriests sociālajos tīklos, izskanējuši aicinājumi situāciju izvērtēt un atgriezt pilotu darbā.
"Ir tiesvedība, strīds. Jābūt tiesas lēmumam. Taču no malas viss izskatās ļoti dīvaini. Jo, pēc pieejamās informācijas, apdrošināšanas kompānijas jau ir izmaksājušas kompensāciju. Un paldies Dievam, ka šī avārija beidzās bez upuriem. Gluži pretēji — pilotam vajadzētu pateikties un pasniegt apbalvojumu," tika norādīts.
"Šajā gadījumā pilots ir jāaizsargā. Galvenā vērtība ir cilvēka dzīvība — tieši tā ir nenovērtējama, nevis metāls. Savukārt tie, kuri aviokompānijā pieņēma lēmumu vērsties tiesā, grauj uzticēšanos un rada daudz negatīvu emociju," norādīja Valsts domes Darba, sociālās politikas un veterānu lietu komitejas priekšsēdētājs Jaroslavs Ņilovs.