No lidmašīnas pilota, kurš izglāba 167 cilvēku dzīvības, Krievijas aviosabiedrība grib piedzīt milzu naudu
2023. gada 12. septembrī Krievijas aviosabiedrības “Ural Airlines” lidmašīnas “Airbus A320” pilots Sergejs Belovs kļuva par varoni, tīrumā nosēdinot lidmašīnu, kurā atradās 161 pasažieris un 6 apkalpes locekļi. Lidmašīnai bija tehniskas kļūmes un nepietika degvielas, lai aizlidotu līdz Novosibirskas lidostai. Toreiz viņu slavēja par cilvēku dzīvības izglābšanu, taču tagad aviosabiedrība grib no viņa piedzīt milzu naudu.
Kā vēsta vietējie plašsaziņas līdzekļi, aviosabiedrība no Belova piedzīt 118,9 miljonus rubļu (1,33 miljoni eiro), kamēr no apdrošinātāja ir saņēmusi kompensāciju apmēram 1,3 miljardu rubļu (15 miljoni eiro) apmērā. Vēl vairāk, pats Belovs ir kļuvis arī par apsūdzēto krimināllietā un notiesāšanas gadījumā viņam draud līdz 2 gadu ieslodzījums kolonijā. Rietumsibīrijas transporta prokuratūra Belovam inkriminē drošības noteikumu pārkāpšanu, kas attiecas uz gaisa transporta kustību un ekspluatāciju. Pats pilots savu vainu nav atzinis.
2023. gada 12. septembrī lidmašīna no Sočiem izlidoja uz Omsku, taču lidojuma laikā notika hidrauliskās sistēmas atteice, tādējādi lidmašīnai nedarbojās bremzēšanas aizspārņi. Kad problēmu neizdevās atrisināt, piloti nolēma lidot tālāk uz Novosibirsku, jo šādā situācijā Omskas lidostā skrejceliņa garums varēja nebūt pietiekams. Tomēr degvielas trūkuma dēļ lidmašīna līdz Novosibirskai neaizlidoja 180 kilometrus, un pilotiem nācās nosēdināt lidmašīnu labības laukā pie Novosibirska apgabala Kamenkas ciema. Nosēšanās bija veiksmīga, tikai 5 pasažieri vērsās pēc medicīniskās palīdzības.
Tomēr aviosabiedrība uzskatīja, ka ar šo nolaišanos Belovs nodarīja uzņēmumam milzīgu skādi, tā kā lidmašīna pēc tam vairs nebija derīga ekspluatācijai un to izjauca.
Turpmāk Belovs vairs šajā aviosabiedrībā nelidoja, 2024. gada aprīlī viņu palūdza aiziet “pēc paša vēlēšanās”, savukārt otro pilotu Eduardu Semjonovu atlaida šā gada martā.
Interesanti, ka iepriekš šīs aviosabiedrības lidmašīnu jau nācās nosēdināt laukā. 2019. gada 15. augustā “Airbus A321-211” uzreiz pēc pacelšanās no Žukovskas lidostas Piemaskavā, lai izlidotu uz Simferopoli Krievijas anektētajā Krimā, satriecās ar kaiju baru, tādējādi sabojājot abus dzinējus.
Lidmašīnu ar 226 pasažieriem un 7 apkalpes locekļiem piloti Damirs Jusupovs un Georgijs Murzins spēja nosēdināt netālajā kukurūzas laukā, un neviens negāja bojā, bet savainojumus guva 74 cilvēki. Arī šajā gadījumā bojāto lidmašīnu nācās norakstīt metāllūžņos, bet abi piloti saņēma Krievijas Federācijas varoņu goda nosaukumus.
Vēlāk Jusupovs paziņoja, ka lepojas ar Belovu un pārējiem apkalpes locekļiem, kuri ar ekstremālu nosēšanos Novosibirskas apgabalā spēja izglābt visu pasažieru dzīvības.