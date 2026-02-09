Krievu ģenerālleitnanta iespējamais slepkava tika apmācīts “Zoom” platformā, apgalvo Maskava
No Maskavas ir saņemtas papildu detaļas par atentāta mēģinājumu pret vienu no Kremļa augstākā līmeņa militārās izlūkošanas amatpersonām Vladimiru Aleksejevu.
Krievijas Federācijas Drošības dienests apgalvo, ka Ukrainas izlūkdienests pērnā gada augustā Rietumukrainas pilsētā Ternopiļā savervējis iespējamo uzbrucēju.
“Viņš izgāja apmācību šaušanā Kijivas poligonā, tika pārbaudīts ar poligrāfu, instruēts par saziņas metodēm, izmantojot “Zoom" un 2025. gada augustā tika nosūtīts uz Krieviju,” norāda dienests.
Dienests apgalvo, ka uzbrucējs devies no Kijivas uz Moldovas pilsētu Kišiņevu, pēc tam uz Gruzijas galvaspilsētu Tbilisi un tālāk ieradies Maskavā. Savā tīmekļa vietnē FSB apgalvo, ka abi aizdomās turamie esot atzinuši savu "vainu" un ka šāvēju ar Polijas izlūkdienestu palīdzību esot nolīgusi Ukraina.
FSB arī apgalvo, ka šāvēja vervēšanā iesaistīts bijis viņa dēls, kas Polijas pilsonis un dzīvo Polijā.
Tiek norādīts, ka uzbrucējs novēroja augsta ranga Krievijas militārpersonas, bet uzbrukuma dienā izdarīja četrus šāvienus un pēc tam devās uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Pēc dienesta teiktā, viņa “līdzdalībnieks” uzbrucējam noīrējis dzīvokli “slepenai” uzturēšanās vietai.
Jau ziņots, ka 64 gadus vecais Aleksejevs, kurš bija GRU priekšnieka pirmais vietnieks kopš 2011. gada, tika sašauts piektdienas rītā savas mājas kāpņu telpā Volokolamskas šosejā un smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Sestdien pēc operācijas viņš atguvis samaņu.
Aizdomās turamais ir Krievijas pilsonis Ļubomirs Korba, kas dzimis 1960. gadā Ukrainā. Vairāki mediji, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, ziņo, ka Korbam esot arī Ukrainas pilsonība. FSB viņu dēvē par slepkavības mēģinājuma tiešo izpildītāju. Korba piektdien aizlidojis uz Dubaiju, kur pēc Maskavas pieprasījuma aizturēts un izdots Krievijai.
Aleksejeva slepkavības mēģinājuma lietā Maskavā aizturēts arī 1959. gadā dzimušais Krievijas pilsonis Viktors Vasins. Lietā figurē arī 1971. gadā Ukrainā dzimusī Krievijas pilsone Zinaīda Serebricka, kas aizbraukusi uz Ukrainu. FSB viņus dēvē par līddzinātājiem.
Krievijas Izmeklēšanas komiteja apgalvo, ka Korba decembra beigās ieradies Maskavā Ukrainas specdienestu uzdevumā.