VIDEO: Ukrainas karavīri unikālā operācijā Krievijas teritorijā iznīcina nāvējošu ieroci
"Bulavas" bataljona karavīri Belgorodas apgabalā sadedzināja dārgu ieroci, kas Krievijas armijas inventārā tiek uzskatīts par vienu no nežēlīgākajiem.
Pirmo reizi karā Ukrainas Aizsardzības spēki tieši Krievijas teritorijā iznīcināja "TOS-1A Solncepek" smago liesmu metēju sistēmu. Par to ziņoja "Melno zaporižiešu" vārdā nosauktās 72. atsevišķās mehanizētās brigādes bezpilota sistēmu bataljons "Bulava". Publicētajā video redzams, kā bezpilota lidaparāti (FPV) četras reizes precīzi trāpa mērķī, kam seko spēcīgs munīcijas sprādziens. Trieciens bija vērsts pret ienaidnieka pozīciju Belgorodas apgabalā. Ukrainas militārpersonas šo operāciju sauc par unikālu un uzsver, ka karš "atgriežas tur, no kurienes tas nāca".
"Bulava" bataljons norāda, ka šis ir pirmais apstiprinātais "Solncepek" iznīcināšanas gadījums Krievijas teritorijā. Pēc viņu teiktā, tas ir ne tikai militārs panākums, bet arī svarīgs simbolisks signāls okupācijas spēkiem. Vienas šādas sistēmas izmaksas tiek lēstas aptuveni 10 miljonu ASV dolāru apmērā, padarot tās iznīcināšanu par vēl nozīmīgāku triecienu okupācijas armijai.
Liesmu metēju sistēmu "TOS-1A"
Reaktīvā daudzstobru liesmu metēju sistēma "TOS-1A" ar termobārisko lādiņu raķetēm ir iznīcinoša kaujas mašīna, kas savā ceļā spēj sagraut visu. "TOS-1", ko arī pati Krievija nodēvējusi par smago liesmu metēju, ir unikāla tālās darbības artilērijas raķešu sistēma (MLRS) uz "T-72" tanka šasijas bāzes. TOS-1A "Solncepek" tiek uzskatīta par vienu no nežēlīgākajiem ieročiem Krievijas armijā.
"TOS-1A" sistēmu paši krievi iesaukuši par "Buratino", jo šis ierocis rada "napalma sienu", liekot cilvēka ķermeņiem "iztvaikot".
Patiesībā ierocim praktiski nav nekā kopīga ar tradicionālajiem liesmu metējiem, jo tas ir termobāriskais jeb degvielas-gaisa sprāgstvielas ierocis, kas iekļaujas tajā pašā klasē kā noteikti ASV ieroči, piemēram, "AGM-114N Hellfire" raķete ar īpašu "papildinošu" kaujas galviņu vai "BLU-118/B", kas ticis izmantots Afganistānā. Būtībā šis ierocis izmanto skābekli no apkārtējā gaisa, lai radītu augstas temperatūras sprādzienu un daudz spēcīgāku sprādziena vilni ilgākā laikā nekā parastais kondensētais spridzeklis.
Šī sistēma izmanto termobārisko munīciju un ir paredzēta nocietinājumu un personāla iznīcināšanai. Viens no šāda ieroča fatālajiem efektiem ir, ka tā spiediena/vakuuma pieaugums izraisa plīšanas efektu uz mīkstiem materiāliem, tai skaitā cilvēka audiem. Skartajā teritorijā esošās sienas un virsmas ne vienmēr aizsargā cietušos, drīzāk izraisa vairākus spiediena viļņus, kas vēl vairāk pastiprina to iedarbību.
Sekundārais efekts ir milzīgais karstums līdz pat 3000° C, kas izraisa degošas liesmas, līdz ar to arī ārpus sprādziena zonas esošie var gūt nopietnas traumas.
"TOS-1A" sistēmā ir 24 raķetes, kas var sasniegt mērķi pat 6 kilometru attālumā.
Visbiežāk "TOS-1" sistēmas izmanto, lai uzbruktu grūti piekļūstamās vietās, piemēram, tuneļos, ēkās, uz kuģiem. Neskatoties uz šķietami nelielo darbības rādiusu, Čečenijā šis ierocis tika izmantots, lai atbrīvotos no aizstāvjiem noteiktā sektorā, lai apturētu uzbrukumu un nolīdzinātu ēkas.
Jau pašā sākumā Padomju Savienība projektēja šo ieroci, lai nodrošinātu vispārēju uguns atbalstu kājniekiem un tankiem.
2022. gada 24. februārī, kad Krievija uzsāka atkārtotu agresiju pret Ukrainu, tika fiksēts video no Baltkrievijas-Ukrainas kontrolpunkta "Senkovka-Veselovka" uzstādītajām kamerām. Tajā redzams, ka Ukrainā iebrauc okupantu "TOS-1A" "Solncepek", vismaz 4 "T-72B" tanki, vismaz 8 MT-LB bruņutransportieri un "Ural" kravas automašīna. Visas bruņutehnikas ir apzīmētas ar "O".