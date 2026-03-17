Ukraina kaujas mācību laikā uzbrukusi Krievijas poligonam, nogalinot daudzus virsniekus
Ukrainas bezpilota lidaparāti kaujas mācību laikā veica dubultu uzbrukumu Krievijas okupantu poligonam Hersonas apgabalā. Ievainoti un nogalināti daudzi Krievijas drošības spēku karavīri.
28. februārī Hersonas apgabalā Ukrainas bruņoto spēku bezpilota lidaparāts netālu no Lazurnes uzbruka Krievijas Iekšlietu ministrijas poligonam Hola Pristaņas policijas pārvaldes virsnieku kaujas šaušanas mācību laikā.
Saskaņā ar ziņojumiem, sākotnējā triecienā gāja bojā pieci Krievijas policisti, bet daži no izdzīvojušajiem tika smagi ievainoti un steidzami nogādāti slimnīcā. Aptuveni pusstundu vēlāk notikuma vietā tika veikts otrs trieciens, nopietni ievainojot policijas pārvaldes priekšnieku.
Par to ziņoja "Telegram kanāls" "Dosje Špiona".
Uzbrukums poligonam kaujas šaušanas mācību laikā
Uzbrukuma laikā poligonā notika kaujas šaušanas mācības. Pirmajā triecienā, kā ziņots, gāja bojā policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks majors Dmitrijs Timinskis, kā arī inspektori Aleksejs Sažins, Jevgēņijs Beresņevs, Veronika Veļmamedova un Andrejs Sauškins.
Saskaņā ar šiem ziņojumiem, ievainoti vēl vismaz pieci augsta ranga virsnieki. Saskaņā ar sniegto informāciju, aptuveni pusstundu vēlāk notikuma vietā ieradās Hola Pristaņas Iekšlietu departamenta vadītājs pulkvežleitnants Aleksandrs Ščeglovs. Pēc tam poligonam vēlreiz uzbruka bezpilota lidaparāts, un Ščeglovs guva nopietnus šrapneļa ievainojumus. Tiek ziņots, ka ievainots arī viena no departamenta vadītāja vietnieka 11 gadus vecais dēls. Tādējādi trieciens skāra ne tikai Krievijas policistus, bet arī viņu ģimenes.