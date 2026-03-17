Etniskai tīrīšanai Krievija plāno uz okupētajām Ukrainas teritorijām nosūtīt 114 000 savu iedzīvotāju
Maskava plāno līdz 2045. gadam uz okupētajām Ukrainas teritorijām nosūtīt gandrīz 114 000 Krievijas pilsoņu, atsaucoties uz tā dēvētajiem Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu attīstības plāniem, otrdien vēsta laikraksts "Vedomosti".
Jāpiebilst, ka četros Ukrainas apgabalos, kurus Krievija 2022. gada 30. septembrī anektēja, tos nemaz pilnībā nekontrolējot pat šodien, līdz Krievijas invāzijai vairums iedzīvotāju bija etniskie ukraiņi. Saskaņā ar 2001. gada Ukrainas tautskaites rezultātiem Zaporižjas apgabalā ukraiņi bija 70,8 procenti iedzīvotāju, bet krievi — 27,7 procenti, Hersonas apgabalā — attiecīgi 82,0 un 14,1 procenti, Doneckas apgabalā — attiecīgi 56,9 un 38,2 procenti, bet Luhanskas apgabalā — attiecīgi 58,0 un 39,1 procents. Vēl jāņem vērā, ka apmēram trešdaļu Doneckas un Luhanskas apgabalu Krievija sagrāba jau 2014. gadā sāktā Donbasa kara rezultātā.
Krievijas varasiestādes izstrādājušas 15 ģenerālplānus un 10 teritoriālās plānošanas projektus, kas paredz okupētajās teritorijās iedzīvotāju skaitu palielināt attiecīgi par 67 100 un 46 700 cilvēkiem.
Saskaņā ar Krievijas valsts attīstības korporācijas "VEB.RF" datiem okupētajās teritorijās paredzēts uzcelt mājokļus, kuru kopējā platība pārsniegs 13 miljonus kvadrātmetru, 140 bērnudārzus, vairākus desmitus skolu un simts ārstniecības iestāžu.
Paredzēts izbūvēt vai atjaunot 3270 kilometrus ceļu, gandrīz 430 kilometrus dzelzceļa līniju un 19 stacijas, kā arī jūras jahtu piestātnes un veikt četru lidlauku rekonstrukciju. Okupanti plāno izveidot arī 25 rūpniecības parkus, astoņus mašīnbūves uzņēmumus, 15 celtniecības materiālu rūpnīcas, sešus derīgo izrakteņu ieguves objektus un izstrādāto iežu pārstrādes uzņēmumus.
Šo projektu īstenošanā paredzēts iesaistīt 225 400 cilvēku. Iebrucēji plāno okupētajās teritorijās attīstīt arī tūrisma nozari, lai 2044. gadā varētu uzņemt 9,4 miljonus tūristu.
Jāatgādina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins jau piekto gadu ilgstošās asiņainās invāzijas pārtraukšanai pieprasa, kai Ukraina labprātīgi atdod Krievijai visas šo četru apgabalu teritorijas, kuras krievu okupanti vēl nav spējuši sagrābt. "Brāļu tautas" invāzijas gaitā daudzas sagrābto teritoriju pilsētas pārvērstas gruvešu kaudzē.
Tomēr Zaporižju (710 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) krievu okupanti tā arī nav spējuši ieņemt, bet Hersonu (279 tūkstoši iedzīvotāju 2022. gada sākumā) viņiem nācās pamest jau 2022. gada novembrī. Tādējādi krievu okupantu rīcībā visas invāzijas laikā tā arī nav nokļuvis pilnīgi neviens Ukrainas apgabala centrs, izņemot jau 2014. gadā sagrābtās Doneckas un Luhanskas pilsētas.
Kaut gan ASV prezidents Donalds Tramps pastāvīgi izdara spiedienu uz Ukrainu, lai tā piekāptos un "noslēgtu darījumu" ar Putinu, kurš, viņaprāt, vienmēr esot gatavs izbeigt karu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kategoriski atteicies krievu okupantiem uzdāvināt Ukrainas teritorijas.