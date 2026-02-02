Norvēģijas troņmantinieka Hokona audžudēlu Mariusu Borgu Heibiju arestē par uzbrukumu īsi pirms vēsturiskās tiesas prāvas izvarošanas lietā
Norvēģijas troņmantinieka Hokona audžudēls Mariuss Borgs Heibijs svētdien aizturēts aizdomās par uzbrukumu, viņu nu vaino uzbrukumā ar nazi, draudēšanā un tuvošanās aizlieguma pārkāpšanā. Tas viss noticis divas dienas pirms Norvēģijas vēsturē bezprecedenta tiesas prāvas sākšanās, kad Heibijs tiks tiesāts par vairāku sieviešu izvarošanu.
29 gadus vecais Heibijs tika arestēts svētdienas vakarā, paziņoja Oslo policija. Viņu tur aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu, draudēšanu ar nazi un tuvošanās aizlieguma pārkāpšanu. Heibijs paliks apcietinājumā četras nedēļas, jo pastāv risks, ka viņš var atkārtot noziegumus. Šī ir jau ceturtā Heibija aresta reize kopš 2024. gada augusta, kad viņu apsūdzēja uzbrukumā bijušajai draudzenei.
Heibijam otrdien jāstājas tiesas priekšā, kur viņam izvirzītas apsūdzības 38 punktos, tostarp četru sieviešu izvarošanā, kā arī par uzbrukumiem savām bijušajām draudzenēm. Viņš atzinis vainu dažos mazāk smagos pārkāpumos, bet neatzīst vainu smagākos noziegumos. Ja Oslo apgabaltiesa atzīs viņu par vainīgu, viņam draud līdz 16 gadiem ilgs cietumsods. Paredzams, ka tiesas prāva ilgs līdz marta vidum un tiks plaši atspoguļota medijos.
Kad Heibijs stāsies tiesas priekšā, viņš nesaņems morālu atbalstu no saviem tuvākajiem radiniekiem, jo tiesas zālē nebūs ne māte, ne audžutēvs, kuriem nākotnē lemts kļūt par Norvēģijas karalisko pāri.
1997. gadā dzimušais Mariuss Borgs Heibijs ir Norvēģijas kroņprinča Hokona sievas, 52 gadus vecās Metes-Maritas vecākais dēls, kas pasaulē nācis viņas īslaicīgajās attiecībās ar notiesāto narkodīleri Mortenu Borgu, kurš dēla piedzimšanas brīdī atkal sēdēja cietumā un savu dēlu pirmo reizi satika jau divu gadu vecumā. Kad Mete-Marita gaidīja Borga bērnu, viņa vēl bija attiecībās ar citu tiesātu noziedznieku, kurš par viņu bija 15 gadus vecāks, un viņu attiecības beidzās, kad viņš grūtniecei dzinās pakaļ pa ielu ar nazi. 1999. gadā Mete-Marita satika kroņprinci Hokonu, kurš viņu apprecēja 2001. gadā un ģimenē piedzima divi bērni - princese Ingrida Aleksandra 2004. gadā un princis Sverre Magnuss 2005. gadā.
Tā kā Heibijs ir kroņprinča audžudēls, viņš oficiāli nav karaliskās ģimenes loceklis, viņš nevar kandidēt uz troni, viņam nav titula un nekādas publiskas lomas.
Heibija kriminālā dzīve, kā arī ažiotāža, kas sacelta ap karaļa znotu, notiesāto amerikāņu sazvērestību teoriju izplatītāju un pašpasludināto šamani Dureku Veretu, kurš 2024. gadā apprecēja princesi Martu Luīzi, tiek minēti kā Norvēģijas karaliskās ģimenes reputācijas pasliktināšanās faktori, veicinot debates par monarhijas likteni valstī. Pēdējā laikā norvēģus šokēja arī atklāsme, ka Mete-Marita trīs gadus sarakstījās ar bēdīgi slaveno pedofilu Džefriju Epstīnu laikposmā no 2011. līdz 2014. gadam, turklāt izmantojot oficiālo karalisko e-pastu, un četras naktis pavadīja Epstīna mājā Floridā (tiesa, paša Epstīna toreiz mājās nebija), kā arī vaicāja viņa padomu, vai viņas tobrīd 15 gadus vecajam dēlam būtu piedienīgas tapetes ar divām kailām sievietēm, kuras nes sērfa dēli. Metei-Maritai nācās publiski atzīt savu "spriestspējas kļūdu" saskarē ar Epstīnu, un šādam vērtējumam piekritis arī Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre.
Jāpiebilst, ka pašreizējais monarhs Haralds V, kuram 21. februārī apritēs jau 89 gadi, valda Norvēģijā kopš 1991. gada 17. janvāra. Viņš ir vecākais karalis Norvēģijas monarhijas vairāk nekā 1150 gadu ilgajā vēsturē, pārspējot sava tēva Ūlava V nodzīvotos 87 gadus un 199 dienas.