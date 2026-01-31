Eiropa plāno stingrākas sankcijas Krievijas bankām un naftas nozarei
foto: IMAGO/SNA
Russia Gasoline Exports Ban 9070023 12.12.2025 A general view shows facilities of the Moscow Oil Refinery, operated by the Russian oil company Gazprom Neft, in Moscow, Russia. Russian government agencies are considering the possibility of lifting the ban on exports of gasoline and diesel fuel, but this will depend on the state of the market, which is currently stable, Energy Minister Sergei Tsivilev said on December 11. Ilya Pitalev / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxUKxAUSxONLY Copyright: xIlyaxPitalevx
Pasaulē

Eiropa plāno stingrākas sankcijas Krievijas bankām un naftas nozarei

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Eiropas Savienība jaunās sankciju paketes ietvaros plāno pastiprināt ierobežojumus Krievijas bankām un naftas uzņēmumiem, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".

Eiropa plāno stingrākas sankcijas Krievijas bankām...

Cita starpā ES apsver iespēju aizliegt Eiropas uzņēmumiem apdrošināt Krievijas naftas pārvadāšanu pa jūru un veikt tās transportēšanu.

Domājams, ka aizliegums tiks piemērots neatkarīgi no Krievijas naftas robežcenas.

Patlaban ES uzņēmumiem ir aizliegts piedalīties Krievijas naftas piegādē, ja tās cena pārsniedz noteikto robežu.

Ja šāds solis tiks apstiprināts, tas ievērojami sarežģīs naftas importu no Krievijas, norāda "Bloomberg".

Turklāt plānots paplašināt to kuģu sarakstu, kas ietilpst Krievijas "ēnu flotē" un nodarbojas ar naftas transportēšanu.

Jaunajā paketē, kā norāda izdevums, plānots iekļaut arī papildu ierobežojumus Krievijas bankām, kriptovalūtas pakalpojumiem un finanšu organizācijām trešajās valstīs, kas palīdz Maskavai apiet sankcijas.

Kopumā, norāda "Bloomberg", ES gatavoto sankciju mērķis ir panākt, lai Krievija gūtu mazākus ieņēmumus no naftas eksporta un tai būtu grūtāk apiet iepriekš noteiktos ierobežojumus.

"Bloomberg" avoti neizslēdz, ka ES pirmo reizi piemēros mehānismu, lai pretdarbotos sankciju apiešanai, paredzot aizliegumu eksportēt uz Kirgizstānu darbgaldus un vairākus radioiekārtu veidus.

Iespējams, ka paketē tiks iekļauti arī jauni tirdzniecības ierobežojumi uzņēmumiem un precēm, kas Krievijai nepieciešamas ieroču ražošanai, kā arī aizliegums importēt no Krievijas noteiktus metālus.

ES augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa ceturtdien paziņoja, ka 20. sankciju paketi plānots pieņemt 24. februārī.

Izdevums "Euractiv" vēsta, ka iespējamie pasākumi ietver aizliegumu apkalpot Krievijas naftas tankkuģus, luksusa preču eksportu uz Krieviju un ES kvotu samazināšanu Krievijas minerālmēslu importam. Šādas iniciatīvas ierosinājusi Somija un Zviedrija.

Tēmas

KrievijaEiropas SavienībaZviedrijaSomijaKriptovalūtasKaja Kallasa

Citi šobrīd lasa