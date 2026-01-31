Eiropa plāno stingrākas sankcijas Krievijas bankām un naftas nozarei
Eiropas Savienība jaunās sankciju paketes ietvaros plāno pastiprināt ierobežojumus Krievijas bankām un naftas uzņēmumiem, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
Cita starpā ES apsver iespēju aizliegt Eiropas uzņēmumiem apdrošināt Krievijas naftas pārvadāšanu pa jūru un veikt tās transportēšanu.
Domājams, ka aizliegums tiks piemērots neatkarīgi no Krievijas naftas robežcenas.
Patlaban ES uzņēmumiem ir aizliegts piedalīties Krievijas naftas piegādē, ja tās cena pārsniedz noteikto robežu.
Ja šāds solis tiks apstiprināts, tas ievērojami sarežģīs naftas importu no Krievijas, norāda "Bloomberg".
Turklāt plānots paplašināt to kuģu sarakstu, kas ietilpst Krievijas "ēnu flotē" un nodarbojas ar naftas transportēšanu.
Jaunajā paketē, kā norāda izdevums, plānots iekļaut arī papildu ierobežojumus Krievijas bankām, kriptovalūtas pakalpojumiem un finanšu organizācijām trešajās valstīs, kas palīdz Maskavai apiet sankcijas.
Kopumā, norāda "Bloomberg", ES gatavoto sankciju mērķis ir panākt, lai Krievija gūtu mazākus ieņēmumus no naftas eksporta un tai būtu grūtāk apiet iepriekš noteiktos ierobežojumus.
"Bloomberg" avoti neizslēdz, ka ES pirmo reizi piemēros mehānismu, lai pretdarbotos sankciju apiešanai, paredzot aizliegumu eksportēt uz Kirgizstānu darbgaldus un vairākus radioiekārtu veidus.
Iespējams, ka paketē tiks iekļauti arī jauni tirdzniecības ierobežojumi uzņēmumiem un precēm, kas Krievijai nepieciešamas ieroču ražošanai, kā arī aizliegums importēt no Krievijas noteiktus metālus.
ES augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa ceturtdien paziņoja, ka 20. sankciju paketi plānots pieņemt 24. februārī.
Izdevums "Euractiv" vēsta, ka iespējamie pasākumi ietver aizliegumu apkalpot Krievijas naftas tankkuģus, luksusa preču eksportu uz Krieviju un ES kvotu samazināšanu Krievijas minerālmēslu importam. Šādas iniciatīvas ierosinājusi Somija un Zviedrija.