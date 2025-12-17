ASV gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, ja Putins noraidīs miera līgumu

ASV gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju.
Šodien 13:30
ASV gatavo jaunu sankciju kārtu, kas tiks vērsta pret Krievijas enerģētikas nozari, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins noraidīs potenciālo miera līgumu ar Ukrainu, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz informētiem avotiem.
Savienotās Valstis apsver iespējas vērsties pret Krievijas ēnu flotes kuģiem, kas tiek izmantoti Maskavas naftas transportēšanai, un tirgotājiem, kas veicina šos darījumus, norāda "Bloomberg".
Par jaunajām sankcijām varētu tikt paziņots jau šonedēļ.
ASV finanšu ministrs Skots Besents apspriedis šos pasākumus, kad viņš nedēļas sākumā ticies ar Eiropas vēstnieku grupu, norāda "Bloomberg".
Galīgais lēmums ir ASV prezidenta Donalda Trampa ziņā, teikuši "Bloomberg" sarunbiedri.