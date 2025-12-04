ASV parāda labvēlību Krievijai: nu mīkstinātas "Lukoil" noteiktās sankcijas
ASV Finanšu ministrija ceturtdien pagarināja atļauju "Lukoil" zīmola degvielas uzpildes stacijām ārpus Krievijas turpināt darbību, apturot dažas Krievijas enerģētikas lieluzņēmumam noteiktās sankcijas. Šis solis faktiski ļauj "Lukoil" zīmola degvielas uzpildes stacijām tādās valstīs kā ASV turpināt apkalpot klientus, vienlaikus nepieļaujot naudas plūsmu atpakaļ uz Krieviju.
Finanšu ministrija paziņoja, ka tā pagarinājusi atļauju, lai "mazinātu kaitējumu patērētājiem un piegādātājiem, kas vēlas veikt parastas transakcijas" ar mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijām, kurās iesaistītas "Lukoil" struktūras.
Ar šo lēmumu daļēji tiek apturēti pasākumi, par ko oktobrī nolēma ASV prezidents Donalds Tramps. Cenšoties vērst spiedienu uz Maskavu, Tramps noteica sankcijas pret Krievijas lielākajām naftas kompānijām "Lukoil" un "Rosņeftj", kas stājās spēkā 21. novembrī. Šo sankciju dēļ lielākie Krievijas naftas pircēji bija spiesti meklēt alternatīvus piegādātājus.
Par sankciju mīkstināšanu pret "Lukoil" tiek paziņots nedēļā, kad Baltā nama sarunvedēji Maskavā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Eiropas Savienības augstākā diplomāte pagājušajā mēnesī pauda bažas, ka Krievija cenšas izmantot ASV priekšlikumus kara izbeigšanai Ukrainā, lai kavētu sankciju piemērošanu.