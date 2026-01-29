Tālu no cerētā! Igaunijas sinoptiķim visai drūmas prognozes par laikapstākļiem februārī un martā
"Februārī sniegs ievērojami pieaugs," norādījis mežzinis un Igaunijas tautas sinoptiķis Arvo Sīdla.
Sīdla Igaunijā ir leģendārs dabas vērotājs, kurš daudz laika velta tam, lai pēc dabas norisēm mežā prognozētu laiku.
"Neskatoties uz postošajām sekām, ko radīja cūku mēris, man izdevās iegūt veselas četras cūkas liesas," atzīmēja viņš.
Liesas garums atkarīgs no laika apstākļiem un no tā, cik daudz dzīvnieks pārvietojas vai dzīvo sēdošu dzīvesveidu.
"Parasti es izmēru liesas garumu un dalu to sešos mēnešos: novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis. Tur, kur tā kļūst platāka, būs sniegs un atdzišana," izdevumam "Postimees.ee" paskaidroja mežzinis, kā prognozēt laiku pēc cūku liesas.
Liesa izrādījās plata tajā daļā, kas atbilst janvārim un februārim. "Visas šīs cūku liesas simtprocentīgi rāda to pašu,” atzīmēja Sīdla. Un tas nav nemaz tik bieži.
"Ziemas laiks turpinās, februāra sākums būs auksts, mēnesis būs sniegots, bet Masļeņicas laikā būs atkusnis," viņš pastāstīja.
Šogad Masļeņica iekrīt 16. februārī. "Ja Masļeņicā būs atkusnis, tad puse sniega vēl būs debesīs," citēja viņš tautas gudrību.
Februāris, kas ieguvis sniega un sniegputeņu mēneša nosaukumu, ir īsākais mēnesis gadā.
Vai ir cerība, ka pavasaris jau tuvojas?
"Marts būs ziemīgs, tikai mēneša beigās sāksies pārmaiņas, bet šajā laikā laikapstākļu valdnieks ziemu nebeigs. Aprīļa sākumā pienāks vēl viens aukstuma vilnis. Pavasaris vēl jāgaida," piebilda Sīdla.
Pirms nedēļas dabas pētnieks Hippe Roheila, kurš pavada laiku dziļajos Lahemā mežos, teica, ka ziema būs gara un auksta: "Nekāda pavasara vēl nebūs."
Bet galvenā igauņu sinoptiķe Taīmi Paljaka pirms nedēļas norādīja, ka janvāra beigas un februāra sākums būs izšķirošs periods, kas noteiks laiku nākotnē, bet pašlaik prognozes ir ļoti nestabilas.
Lai gan aizvadītās brīvdienas izrādījās nedaudz maigākas nekā prognozēts, Igaunijas Vides aģentūra atkal sola aukstuma pastiprināšanos, un nedēļas beigās, pēc pirmējām prognozēm, vietām temperatūra var pazemināties līdz -28 grādiem.