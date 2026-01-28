Tuvākajās dienās Latviju sasniegs nebijis aukstums - vietām gaiss atdzisīs līdz - 33 grādiem. Zināms, kad kļūs siltāks
Šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms pārsvarā saulains un stindzinoši auksts laiks - termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz -30 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Sākot ar ceturtdienu, mākoņi tikai dažbrīd aizklās debesis. Vietām gaidāms neliels sniegs un sarma. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no austrumu puses.
Gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un nedēļas aukstākā diennakts, visticamāk, būs svētdiena, kad no rīta valsts lielākajā daļā gaidāmi -20..-30 grādi un dienas vidū temperatūra daudzviet saglabāsies zem -15 grādiem. Mazāks sals būs Ziemeļkurzemē, vējam pūšot no Rīgas līča.
Saskaņā ar pašreizējo Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) informāciju naktī uz pirmdienu, 2. februāri, Latvijas austrumu un centrālajā daļā iespējama temperatūras pazemināšanās līdz -28..-33 grādiem. Šāds sals iespējams tikai tad, ja visu nakti būs skaidras debesis un valdīs lēns vējš.
Iepriekšējo reizi 30 grādu sals Latvijā bija 2024. gada 8. janvārī, savukārt -33 grādi nav bijuši kopš 2012. gada februāra.
Pastiprināsies ledus veidošanās jūrā. Sagaidāms, ka nākamnedēļ Rīgas līča lielāko daļu klās ledus, atbilstoši "marine.meteo.lv" prognozēm tā biezums galvenokārt būs 5-20 centimetri, līča ziemeļos pie Igaunijas - līdz 40 centimetriem. Kāpt uz ledus jūrā nedrīkst.
Šā gada janvāris Latvijā kļuvis par aukstāko mēnesi kopš 2012. gada februāra un aukstāko janvāri kopš 2010. gada.
No nākamās nedēļas vidus gaidāma sala mazināšanās. Atbilstoši ECMWF datiem februāra pirmā nedēļa gaidāma aptuveni astoņus grādus aukstāka par normu, mēneša vidus varētu būt četrus grādus vēsāks nekā vidēji 1991. - 2020. gadā.