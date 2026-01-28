Viļņas centrā pēc meteozondes ar kontrabandas cigaretēm ieradies vīrietis ar "Mercedes" notriec policistu
Viļņā otrdienas vakarā tika atrasts meteoroloģiskais balons ar kontrabandas cigaretēm no Baltkrievijas, un vīrietis, kas ieradās tam pakaļ, savainoja policistu.
Policijas departamenta ziņojumā teikts, ka pēc plkst. 20 tika saņemta informācija par meteozondes ar, iespējams, kontrabandas cigaretēm nolaišanos netālu no Neres upes.
Ap plkst. 21 automašīna "Mercedes-Benz ML350 4MATIC" ieradās balona nolaišanās vietā, un vīrietis, kas izkāpa no automobiļa, tuvojās kastei.
Ieraugot tiesībsargājošo institūciju darbiniekus, vīrietis sāka bēgt, iekāpa automašīnā un uzbrauca policistam, kuram mediķu palīdzība pēc incidenta nebija nepieciešama.
Notikuma vietā tika konfiscētas apmēram 1500 cigaretes "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes marķējumu.
Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks sabiedriskajam radio sacīja, ka piedzīvota viena no intensīvākajām naktīm šogad un radaros tika novēroti 42 kontrabandas baloni.
Astoņi no baloniem ar kontrabandas cigaretēm ir atrasti, un ir aizturēti četri cilvēki.
Pirmo reizi kopš 6. decembra no Baltkrievijas lidojošo meteozonžu radīto risku dēļ tika traucēta Viļņas lidostas darbība.
Jau vēstīts, ka pērn oktobrī, novembrī un decembrī cigarešu kontrabandistu palaistas meteozondes no Baltkrievijas vairāk nekā duci reižu traucēja Viļņas lidostas darbību. Meteozonžu radīto risku dēļ vienreiz tika traucēta gaisa satiksme arī Kauņas lidostā.
Lietuvas valdība 2025. gada 9. decembrī izsludināja valsts mēroga ārkārtējo situāciju saistībā ar kontrabandistu balonu radītajiem traucējumiem Viļņas lidostas darbībai un riskiem civilajai aviācijai.
Amatpersonas Lietuvā kontrabandas balonu palaišanu no Baltkrievijas dēvē par hibrīduzbrukumu.